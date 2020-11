Phát hiện người đàn ông tử vong cạnh cây ATM trên đường Phan Đình Phùng, Hà Nội

Tin tức mới nhất ngày 28/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội ) xác nhận, cơ quan CSĐT công an quận đang phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện gần cây ATM.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 28/11, nhiều người dân khi đi qua đường Phan Đình Phùng (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) phát hiện một người đàn ông nằm chết gục trên vỉa hè.

Nơi phát hiện thi thể

Thi thể người đàn ông nằm cạnh cây ATM gần địa chỉ 5 đường Phan Đình Phùng, hướng đi về bốt Hàng Đậu.

Ngay lập tức, vụ việc đã được người dân báo cáo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, dựng hàng rào barie sắt để bảo vệ, tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.



Theo Giáo dục và Thời đại đưa tin, thông tin ban đầu cho thấy, người đàn ông tử vong ở gần cây ATM thuộc diện vô gia cư. Hàng ngày, người này vẫn hay đi lang thang khắp nơi, đến tối lại trở về khu vực cây ATM trên để nghỉ qua đêm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo TN/SKCĐ