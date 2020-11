Đang cưa cây, người đàn ông bị cây đổ đập trúng đầu tử vong thương tâm

Theo Tiền Phong đưa tin, sáng 30/11, lãnh đạo Công an huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đàn ông bị cây đè tử vong khi đang cưa cây.



Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nông Mong Cầu Sinh (35 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát). Nơi phát hiện thi thể là rừng dương ven biển tại địa bàn thôn Vĩnh Hội.

Khu vực rừng dương nơi phát hiện thi thể



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 29/11, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một thi thể bị cây dương đè tử vong ở rừng dương ven biển thôn Vĩnh Hội. Tại nơi phát hiện thi thể, người dân thấy nạn nhân còn đang cầm cưa máy trên tay, xung quanh có nhiều cây dương đường kính 30-40cm đã bị cưa hạ.



Ngay lập tức, người dân đã thông báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Cát Hải đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khi được phát hiện, nạn nhân vẫn còn đang cầm cưa máy trên tay



Liên quan đến vụ việc, Liên quan đến vụ việc, Báo Người Lao Động thông tin, qua quan sát hiện trường lực lượng chức năng ban đầu nhận định, nạn nhân có thể bị cây đè tử vong khi đang cưa hạ rừng dương trái phép.



Gia đình nạn nhân cũng cho biết, vào khoảng thời gian trên ông Sinh đã cầm cưa ra rừng dương ở thôn Vĩnh Hội để cưa cây. Có thể sau đó người này đã bị cây đập trúng đầu tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



