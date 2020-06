Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà trọ sau 2 tháng vợ ôm con về quê do mâu thuẫn

Sáng ngày 7/6, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể nam giới trong tư thế treo cổ tại nhà trọ.

Đến đầu giờ chiều, Công an TP Thuận An vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời tiến hành thông báo sự việc đến gia đình nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân sống ở đường Vĩnh Phú 17, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện có mùi hôi thối trong không khí nên đã chia nhau đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm thì xác định được mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà 30m2 gần đó.

Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc

Một số người sống gần căn nhà anh Cường thuê cho biết, thời gian gần đây vợ chồng anh thường xuyên xảy ra cãi vã. Cách đây 2 tháng thì xảy ra trận cãi lớn nên hai vợ chồng không nhìn mặt, không nói chuyện với nhau. Sau đó, vợ anh Cường ôm con về gửi ở nhà ngoại.

Gửi con xong, chị vợ quay lên Bình Dương làm việc nhưng không sống chung cho đến thời điểm phát hiện sự việc đau lòng này. Người dân sống gần rất bất ngờ trước cái chết của anh Cường.

Về phía cơ quan điều tra vẫn chưa cố kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể nữ công nhân nghi bị sát hại trong phòng trọ