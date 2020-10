Người dân Quảng Ngãi chật vật thu dọn 'bãi chiến trường' do bão số 9 gây ra

Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 9. Tại thành phố Quảng Ngãi đã xuất hiện gió lớn kèm mưa tp, sóng biển dữ dội. Nhiều công trình, nhà dân bị tốc mái. Hầu hết cây xanh tại các tuyến đường đều bị ngã đổ.

Người dân xử lý cây xanh bị gãy do mưa bão

Đến đầu giờ chiều nay 28/10, khi mưa gió đã ngừng hẳn, người dân thành phố Quảng Ngãi bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát do bão số 9 gây ra. Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi chưa có ghi nhận thiệt hại nào về người do mưa bão.

Không chỉ ngoài đường, trong nhà cũng không khá khẩm hơn là bao

Về nhà ở, có một nhà bị sập tại Tư Nghĩa; 934 nhà ở bị tốc mái, hư hỏnh (Đức Phổ: 300, Tư Nghĩa: 70, Trà Bồng: 22, Sơn Tây: 16, Sơn Tịnh: 493, Ba Tơ: 32, Sơn Hà: 1). 1 trụ BTS bị ngã đổ (trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ).

Rất nhiều cây lớn bị ngã đổ

31 t rụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng gồm: trụ sở các cơ quan tại huyện Tư Nghĩa; 12 trụ sở cơ quan làm việc tại huyện Sơn Tịnh, 3 trụ sở các cơ quan huyện Ba Tơ, 5 trụ sở các cơ quan Công an tỉnh, 9 trụ sở huyện, thị xã, thành phố; Trạm Khí tượng Thủy văn An Chỉ; Nhà điều hành Cảng Lý Sơn. Chợ bị hư hỏng 1 cái.

Đường xá biến thành đống đổ nát sau bão số 9

Your browser does not support HTML5 video.

Sức tàn phá của Bão số 9

Theo Thiên Bình/SKCĐ