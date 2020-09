Người dân xôn xao sau khi danh tính người phụ nữ được tìm thấy ở kênh nước tại Đà Nẵng được hé lộ

Sau khi tá hỏa phát hiện ra thi thể người phụ nữ tại kênh Đa Cô, thuộc quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể người phụ nữ Danh tính người phụ nữ tìm thấy ở kênh Đa Cô đã được xác định Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm úp mặt xuống nước, tử thi bị co cứng. Theo đó, bước đầu xác định được danh tính nạn nhân. Được biết, nạn nhân được xác định là bà T.T.N.N. (49 tuổi), trú kiệt 47 đường Hoàng Văn Thái, phường Hoà Minh). Bà N. là người vợ mất tích khi xảy ra vụ cháy tại nhà mình trong đêm bão, khiến 2 người bị bỏng. Trước đó như đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 18/9, con gái của bà N. là chị L.T.N.H. (24 tuổi) đang ngủ cùng em gái trên gác thì ngửi thấy mùi khét. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy Chị H. đi xuống tầng trệt kiểm tra thì phát hiện lửa bốc cháy ngùn ngụt trước phòng của cha là ông L.T.H. nên đập cửa hô hoán cả nhà tìm cách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, vụ cháy khiến chị H. và cha mình bị bỏng khá nặng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để trục vớt thi thể và khám nghiệm hiện trường, tử thi. Hiện Công an và các cơ quan chức năng đang đang đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy và nguyên nhân tử vong của người phụ nữ trên.

Phát hiện thi thể người phụ nữ dưới kênh đen





Theo Thùy Dương/SKCĐ