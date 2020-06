Người đăng hình ảnh bé trai có hành vi nhạy cảm với bé gái lên mạng đã vi phạm pháp luật như thế nào

Liên quan đến sự việc hình ảnh của bé trai trường mầm non L.X (xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) có hành động nhạy cảm với bé gái cùng lớp trong giờ ngủ trưa được phụ huynh phát hiện qua camera, Huyện ủy Kiến Thụy đã giao UBND huyện làm báo cáo gửi Sở GD&ĐT thành phố và UBND thành phố.

Công an huyện Kiến Thụy đã vào cuộc nhanh chóng thẩm tra, xác minh và sớm có kết quả cụ thể để báo cáo Huyện ủy và thành phố.



Dù hành động của vị phụ huynh là nhằm cảnh tỉnh tới các bậc cha mẹ trong việc giáo sức giới tính cho trẻ cũng như lưu ý trong mọi sinh hoạt đời sống hàng ngày nhưng việc đưa hình ảnh trẻ nên mạng xã hội được cho là không nên.



Nhiều người cho rằng, thay vào đó vị phụ huynh nên trao đổi với nhà trường để có biện pháp giám sát, kiểm tra và ngăn chặn mạnh mẽ hơn.



Nhận định về sự việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: "Hành vi của phụ huynh chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh bé trai mầm non có hành động nhạy cảm với bé gái nằm kế bên trong giờ ngủ trưa là một hành động hoàn toàn không nên, không được phép và có dấu hiệu vi phạm pháp luật".



LS Cường lý giải, theo quy định của pháp luật thì quyền hình ảnh, quyền thông tin cá nhân được pháp luật ghi nhận bảo đảm và bảo vệ. Hành vi đưa thông tin hình ảnh trái phép, đặc biệt là những hình ảnh nhạy cảm của người khác (ở đây là trẻ em) lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của cha mẹ cháu bé là hành vi vi phạm pháp luật.



Nếu hình ảnh, clip thể hiện hành động dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đặc biệt là hình ảnh của trẻ em thì đây còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Hành vi đưa những hình ảnh, clip có thể hiện nội dung dâm ô đồi trụy, không phù hợp với truyền thống đạo đức văn hóa của người Việt Nam không những chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tội làm nhục người khác hoặc đổi chuyển đưa dữ liệu trái phép trên mạng internet theo quy định của bộ luật hình sự.



Theo LS Cường, người đưa thông tin hình ảnh lên mạng internet đã có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện với mức hình phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cụ thể như sau:

e) Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật;...".

Trường hợp, hành vi được xác định là đưa những thông tin hình ảnh dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục thì sẽ bị xử phạt với mức từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo quy định tại khoản 4 điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP nêu trên.



Nếu việc tự ý phát tán hình ảnh thông tin của trẻ là vi phạm pháp luật vậy phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con em mình? Theo Luật sư Cường, hiện nay không ít các cơ sở giáo dục đào tạo có camera giám sát quá trình học tập, ăn uống, nghỉ ngơi của học sinh và có kết nối wifi, kết nối trực tiếp với các phụ huynh để kiểm tra giám sát theo dõi trẻ.

Khi phát hiện ra những hiện tượng bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục cũng như ảnh hưởng đến tính mạng, Sức Khỏe của học sinh thì phụ huynh cần ghi lại hình ảnh, video đó làm bằng chứng và trình báo kịp thời đến nhà trường hoặc các cơ quan chức năng để xem xét xử lý. Cần hỗ trợ, can thiệp kịp thời vào các tình huống mà trẻ em có nguy cơ bị bạo hành, xâm hại, nguy cơ mất an toàn.

Luật sư Đặng Văn Cường

Vị phụ huynh phát hiện bé trai có hành vi nhạy cảm với bé gái ở trường mầm non L.X hành động đúng mực là gọi điện trực tiếp cho giáo viên, cho nhà trường hoặc trình báo sự việc với cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết.



Việc phản ánh kịp thời thông tin tới cơ quan chức năng liên quan sẽ ngăn chặn được nguy cơ trẻ em bị bạo hành, xâm hại, gặp nguy hiểm. "Đồng thời đó cũng là bài học rút kinh nghiệm cho công tác quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn, lành mạnh cho các em, thông tin cần đảm bảo độ bí mật để tránh những rắc rối, phiền hà cho các em", LS Cường nói.

Vị luật sư nhận định, hành động đưa clip nhạy cảm của trẻ em lên mạng xã hội có thể là do thiếu hiểu biết pháp luật, với ý thức là tuyên truyền để rút kinh nghiệm. "Tuy nhiên, lợi ích chưa thấy đâu nhưng sẽ gây tổn thương nặng nề đến tâm lý, sức khỏe của trẻ em và phụ huynh học sinh, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và sẽ có những tác động tiêu cực trong dư luận xã hội".

"Sự việc này sẽ là bài học cho những người sử dụng mạng xã hội cũng như là hình thức để tuyên truyền vận động giáo dục pháp luật để người dân hiểu biết, tuân thủ pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, mạng internet, tránh trường hợp vì thiếu hiểu biết mà thực hiện các hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức, của cá nhân, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội", luật sư Cường nhận định.

