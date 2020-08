Sốc: Người đầu tiên trên thế giới tái nhiễm SARS-CoV-2 với hai chủng virus khác nhau sau 4 tháng

Theo thông tin từ South China Morning Post, Hong Kong (Trung Quốc) vừa xác nhận một ca bệnh tái nhiễm SARS-CoV-2. Xin nhấn mạnh lại đây là một ca tái nhiễm chứ không phải tái dương tính. Và đây là ca tái nhiễm đầu tiên được chính thức ghi nhận trên thế giới.

Đó là một người đàn ông từng mắc COVID-19 hồi cuối tháng 3. Sau khoảng nửa tháng điều trị người này từng xuất viện vào giữa tháng 4. Sau nhiều tháng khỏi bệnh, người này mới đây đi du lịch Tây Ban Nha qua Anh, sau khi trở về Hong Kong hôm 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Nhóm nghiên cứu của Khoa Vi sinh thuộc Đại học Hong Kong lập tức vào cuộc để so sánh trình tự gien của người bệnh này ở hai lần mắc bệnh. Kết quả gây sốc khi phát hiện 24 điểm khác biệt, đồng thời kháng thể chống lại SARS-CoV-2 trong cơ thể bệnh nhân đã hoàn toàn biến mất.

Do vậy, các chuyên gia khẳng định bệnh nhân này tái nhiễm SARS-CoV-2 sau hơn 4 tháng được chữa khỏi chứ không phải bị "tái dương tính". Cũng theo nhóm này, đây là trường hợp tái mắc COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Hiện các nhà khoa học cần thêm thời gian để nghiên cứu về ca bệnh này.

Được biết ca tái nhiễm COVID-19 này không biểu hiện triệu chứng nhưng trong báo cáo của Đại học Hong Kong vẫn cảnh báo khả năng những ca tái nhiễm khác có thể có các triệu chứng. Chuyên gia vi sinh Viên Quốc Dũng (Yuen Kwok-yung) - thành viên nhóm nghiên cứu - cho rằng "miễn dịch cộng đồng có vẻ sẽ không thể loại bỏ đại dịch COVID-19 dù một người nhiễm bệnh những lần sau có thể nhẹ hơn lần đầu.

Bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ của WHO cho rằng cần xem xét cẩn thận kết quả của nghiên cứu và không vội vàng kết luận. “Dù đây có phải là ca tái nhiễm đầu tiên được ghi nhận hay không, tất nhiên cũng có thể vì các chủng virus corona khác như MERS và SARS-CoV-1, phản ứng miễn dịch của con người không thể duy trì được lâu dài”.



Giáo sư Francois Balloux, thuộc Đại học College London cho biết, ước tính virus SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng có biến chủng với tốc độ ổn định khoảng 20 chủng mỗi năm, nhan hơn ước tính của giới khoa học dù không đến mức biến đổi hàng năm như các loại virus cúm đòi hỏi vắcxin phải cập nhật thường xuyên.



Nhiều công trình nghiên cứu đặt ra giả thiết, các ổ dịch COVID-19 ở châu Âu và Châu Mỹ nguy hiểm và lây lan nhanh hơn là do chủng virus SARS-CoV-2 khác với chủng ban đầu được phát hiện ở Vũ Hán. Một số nghiên cứu hồi đầu dịch ước tính có khoảng 30 chủng SARS-CoV-2.



Theo GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam: "Virus SARS-CoV-2 có những biến đổi liên tục trong quá trình lan tràn ra toàn thế giới. Hiện tại, virus này có tới 99 chủng đã được biết, trong đó tại Việt Nam đã ghi nhận 6 chủng.



Hiện nhiều khu vực trên thế giới phát hiện biến chủng mới nhất của SARS-CoV-2 có tên D614G, có khả năng lây lan nhanh gấp 10 lần chủng virus từng được ghi nhận ở Vũ Hán. Các khu vực mà chủng virus này đã xuất hiện như châu Âu, nhiều nước châu Á bao gồm Đông Nam Á trong đó có Malaysia, Việt Nam, Philippines.



Giới khoa học nhận định virus SARS-CoV-2 sẽ còn biến đổi liên tục và đang được theo dõi sát bằng cách giải mã bộ gen virus phân lập từ bệnh nhân trên khắp thế giới. Việc xác định nhanh chóng các biến thể của virus nhằm phục vụ nghiên cứu vaccine và nghiên cứu virus có trở nên nguy hiểm hơn hay không.

