Người đẹp đăng clip kỳ thị Đà Nẵng giữa dịch COVID-19 là... á hậu 1 cuộc thi sắc đẹp lớn?

Tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đang có diễn biến phức tạp, chỉ tính riêng trong sáng 31/1 đã ghi nhận thêm 45 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong khi ca nước đang hướng về Đà Nẵng thì có một số cá nhân lại có những hành động không phù hợp, thậm chí còn có ý kỳ thị Đà Nẵng.

Cụ thể, những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip do tài khoản facebook tên “Nguyễn Ngọc Thúy” đăng tải. Clip này là clip Tik Tok được đăng lên từ 26/7/2020, trong đó nội dung có dấu hiệu kỳ thị người dân Đà Nẵng trong bối cảnh người dân nơi đây nói riêng và người dân cả nước nói chung đang tập trung hết mình để phòng chống dịch COVID-19.

Sở TT-TT Đà Nẵng phát hiện tài khoản này đã đăng tải bài viết vi phạm quy định Pháp luật . Cụ thể, clip này có dấu hiệu vi phạm quy định tại Nghị định số 72 ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Đồng thì vi phạm nội dung tại Điều 8, Luật An ninh mạng.

Theo Tiền Phong, ngày 31/7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng cho biết: Theo điểm a khoản 1 Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, Thanh tra Sở TT-TT TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Nguyễn Ngọc Thúy (27 tuổi, trú phố Khâm Thiên, phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội) 7,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở TT-TT TP Hà Nội cũng yêu cầu bà Thúy buộc phải gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm.

Được biết, bà Thúy là Tổng giám đốc Công ty TNHH TM DV và SX mỹ phẩm Thuý Nga có địa chỉ tại số 127 ngõ Trung Tả (phố Khâm Thiên, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội).



Ngay sau vụ việc, bà Nguyễn Ngọc Thúy đã đăng tải lên mạng lời xin lỗi đến tất cả mọi người và mong Đà Nẵng sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 . Tuy nhiên, điều đáng nói là bà Thúy cũng tự xưng là á hậu 1 cuộc thi sắc đẹp lớn, tuy nhiên chưa rõ cuộc thi sắc đẹp này là gì.

