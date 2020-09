Ngắm vóc dáng Người đẹp Hoa Lư sau nỗ lực giảm 5kg để chinh phục Hoa hậu Việt Nam 2020

Ngay từ khi xuất hiện trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam, thí sinh Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1997, Ninh Bình) đã được đông đảo cư dân mạng nhận ra là "người quen". Bởi lẽ cô nàng từng giành giải Hoa khôi cuộc thi Người đẹp Hoa Lư 2019.





Thùy Trang cho biết đó là lần đầu tiên cô tham dự một cuộc thi nhan sắc. Nói về kỷ niệm đáng nhớ cách đây 1 năm, nữ sinh nói vô cùng bất ngờ khi lọt top 5 đi tới phần ứng xử. Bản thân cô nàng không dám tin mình được đánh giá là "Người đẹp ứng xử" và sau đó xuất sắc ẵm luôn giải Hoa khôi.





Cuộc thi năm đó giúp nữ sinh học hỏi thêm nhiều kiến thức về lịch sử văn hoá cố đô. Đồng thời đó là cơ hội quý báu để cô rèn luyện kĩ năng giao tiếp trước đám đông, kĩ năng ứng xử trên sân khấu... Chính nhờ sự tự tin có được sau cuộc thi đã đưa Thùy Trang mạnh dạn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Thùy Trang giành giải Hoa khôi Người đẹp Hoa Lư 2019

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020 khi đã có kinh nghiệm nhất định nhưng Thùy Trang không cho rằng danh hiệu Hoa khôi ấy sẽ giúp bản thân có lợi thế hơn so với các thí sinh khác.

Vóc dáng của Thùy Trang thay đổi đáng kể so với thời điểm dự thi Người đẹp Hoa Lư (trái)



"Hoa hậu Việt Nam năm nay có rất nhiều thí sinh mạnh và tiềm năng, nhiều thí sinh khác cũng giành giải ở các cuộc thi nhan sắc. Em nghĩ bản thân phải nỗ lực tập luyện tốt hơn nữa mới có thể cạnh tranh ở cuộc thi này", Thùy Trang tâm sự.



Hình thể nuột nà của Thùy Trang hiện tại



Một năm trước, 9X có chiều cao 1m71, cân nặng 63kg và số đo ba vòng 89-67-97. Dù giành giải cao nhất ở Người đẹp Hoa Lư nhưng Thùy Trang không thật sự hài lòng với hình thể bản thân. Do vậy, cô nàng quyết tâm Giảm cân để có được hình thể hoàn hảo nhất cạnh tranh ở cuộc thi nhan sắc lớn nhất cả nước.

Thùy Trang tích cực tập luyện để cải thiện vóc dáng



Cô nàng tích cực tập gym 3-4 buổi tuần và thực hiện chế độ ăn ít tinh bột và đồ ngọt đặc biệt là không ăn đêm. Thành quả là Thùy Trang đã giảm được 5kg cân nặng hiện tại còn 58kg, vòng 2 giảm xuống còn 65cm. Hình thể này giúp người đẹp Ninh Bình tự tin đọ sắc với dàn thí sinh "nặng ký" tại cuộc thi năm nay.

Nhan sắc đời thường của Thùy Trang



Hiện tại Thùy Trang đang là sinh viên Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam. Ngoài việc học, Trang đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi như tập kĩ năng catwalk và làm MC đồng thời học thêm tiếng Anh giao tiếp.



Trailer tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020

