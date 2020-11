Triệu tập các đối tượng đóng giả Bác Hồ vào bar đêm Halloween: Điều tra và xử lý nghiêm khắc

Tin tức mới nhất ngày 3/11, theo nguồn tin của Báo Giao Thông, tối 2/11 vừa qua cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội ) đã tiến hành thụ lý vụ nhóm thanh niên đóng giả Bác Hồ vào bar đêm Halloween.

Theo đó, vụ việc xảy ra ở một quán bar trên địa bàn TP Hà Nội. Thậm chí, đối tượng đóng giả Bác Hồ còn nói: "Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?" khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã tìm ra danh tính người đóng giả Bác Hồ được cho là Nam Doo, chủ quán bar IP Club, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ảnh cắt từ clip

Theo nguồn tin từ Công Luận, danh tính người đóng giả Bác Hồ vào bar đêm Halloween được cảnh sát xác định là Đỗ Thành Nam (SN 1976, hiện đang thường trú ở quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 2/11 Công an phường Trần Hưng Đạo đã triệu tập Đỗ Thành Nam cùng nhóm thanh niên liên quan lên làm việc. Bên cạnh đó, hồ sơ ban đầu cũng đã được hoàn thiện và chuyển toàn bộ vụ việc cho Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) thụ lý mở rộng để có thể điều tra, xử lý nghiêm minh.

Quá trình điều tra cho thấy, Đỗ Thành Nam thường xuyên xuất hiện tại quán bar có địa chỉ tại 41 Hai Bà Trưng trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Trong quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ thụ lý điều tra để làm rõ vai trò, động cwo cũng như mục đích của đối tượng đóng giả Bác Hồ cũng như quán bar, người quay lại clip đăng lên mạng và nhóm thanh niên có liên quan đến vụ việc này.



Theo TN/SKCĐ