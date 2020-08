Tâm sự của chàng trai mượn khoan đục tường giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường

Theo nguồn tin từ Nhịp Sống Việt, khoảng 15h ngày 18/8, người dân quanh khu vực ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội ) đã phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà. Người dân nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Một số người trong xóm trọ đã phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu em bé đáng thương này. Cũng theo Nhịp Sống Việt, người đục tường đưa em bé ra ngoài là anh T. (24 tuổi, quê Nam Định). Anh T. đến thuê trọ ở gần nơi xảy ra sự việc. Lúc đi làm về anh có ngang qua con ngõ nơi em bé bị mắc kẹt. Nghe được câu chuyện của em bé, anh nhanh chóng tìm cách giải cứu nạn nhân.

Người dân đưa bé ra khỏi hiện trường

Theo anh T., khoảng 3h sáng có mấy bạn nữ ở trên phòng đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, chắc lúc đó bé mới được sinh ra. Đến chiều cùng ngày, mọi người trong xóm trọ vẫn nghe thấy tiếng khóc nên mới đi tìm và phát hiện em bé bị vướng trong khe nhà.

"Ban đầu, mọi người lại tưởng là con búp bê kẹt trong khe. Sau nhìn lại thấy em bé giãy giãy nên mọi người mới biết là bé sơ sinh. Mình đang đi làm về qua đó, thấy vậy bèn chạy đi mượn khoan ở khắp nơi mới đục tường được. Mũi khoan mượn được đầu tiên bé quá, mình ở đó đục trước rồi phải nhờ người dân đi mua mũi khoan to hơn để đục nhanh hơn. Sau khoảng 20 phút thì mới đục xong. Sau đó, lực lượng chức năng tới, có một bà đã đỡ em bé ra rồi đưa bé đi viện", anh T. kể lại.

Cũng theo anh T., tối qua (18/8), anh đã đến viện thăm em bé và mua cho em bé hộp sữa. Anh T. chia sẻ thêm, cứu được em bé là tốt rồi nên anh cũng không cần được ghi nhận, không muốn công khai thông tin bản thân.

Em bé được chăm sóc tại trạm y tế

"Cứu được em bé là việc tốt rồi chứ mình cần gì đâu. Mình không cứu được thì người khác cũng cứu thôi vì đó là sinh mạng mà. Ai lại nỡ bỏ mặc đâu", anh T. nói.

Liên quan đến quá trình giải cứu em bé, bà Nguyễn Thị Thúy Hường - Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) cho biết, sau khi nhận được tin báo, bà đã cũng Công an thị trấn trực tiếp xuống hiện trường. Người dân ở đó đã quấn khăn cho em bé rồi đưa đến trạm y tế thị trấn Trâu Quỳ cắt dây rốn và đưa lên Bệnh viện Gia Lâm sơ cứu. Bé sơ sinh là nam, nặng 2,2kg, có thể bị bỏ rơi khoảng 1 ngày.

Sau khi đưa đến bệnh viện Gia Lâm, các bác sĩ đã tắm, vệ sinh, cho cháu đi chụp chiếu. Song thấy nhịp tim của cháu hơn yếu nên đã chuyển đến bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục chăm sóc.

