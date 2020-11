Người dùng bức xúc khi hàng loạt đơn hàng có mã giảm giá trên Shopee đều bị hủy

Tử 9/11, trên các hội nhóm săn sale, nhiều người cho biết rằng hàng loạt đơn hàng sử dụng mã giảm giá mà họ đã đặt trên Shopee vào tối 8/11 đều bị hủy không rõ lý do.

Đến chiều ngày 9/11, rất đông người dùng đều cho biết đơn hàng của họ đã bị hủy khiến họ cảm thấy vô cùng khó hiểu và bức xúc. Thậm chí nhiều người còn chia sẻ hình ảnh cho thấy Shopee gửi thông báo rằng đơn hàng đã bị hủy do sử dụng mã giảm giá không hợp lệ.

Ngay sau đó, rất nhiều người dùng đã bức xúc lên thẳng App Store và CH Play để đánh giá 1 sao cho ứng dụng này.

Hàng loạt những bình luận bức xúc của người mua để lại trên app Shopee: “Vất vả săn mã, đơn bị Shopee hủy với lý do không rõ ràng, không hoàn mã”, “Hủy đơn của khách. Cho một sao”, “Từ nay về sau không bao giờ mua hàng Shopee nữa”.

Một số người khác thì cho rằng, đây là lỗi nên đơn hàng bị hủy là đúng. Một số ý kiến khác thì cho rằng lỗi này từ phía Shopee và đơn vị này cần có một lời giải thích nào đó cho người dùng.

"Shopee sai rõ mà... Khách hàng thấy mã áp thành công thì sử dụng thôi", người dùng Facebook Hoàng Ngọc Hà bình luận. Tài khoản Tan Phuong cũng đồng quan điểm khi cho rằng đây là lỗi của Shopee và Shopee cần có động thái xin lỗi khách hàng.

Có những ý kiến cho rằng, Shopee xử lý như vậy là hợp lý và khách hàng cũng có một phần lỗi khi lợi dụng sự sơ sót để trục lợi. Cho rằng Shopee nên có cách giải quyết khéo léo để tránh đẩy sự việc đi quá xa.

Mặc dù vậy một số người dùng may mắn hơn lại cho biết đơn hàng giảm giá của họ vẫn chưa bị hủy. Chị Lan Nhi, ngụ Gia lâm, Hà Nội chia sẻ. "Tôi được người bạn chia sẻ mã giảm giá 80.000 đồng tối 8/11 để sử dụng. Do cửa hàng tôi mua chuẩn bị nhanh nên sáng 9/11 đã giao cho bên vận chuyển. Trong khi đó, bạn của tôi cũng đặt hàng nhưng bị hủy đơn do sản phẩm chưa được gửi đến vận chuyển".