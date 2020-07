Người dùng iPhone hoang mang vì iOS gặp sự cố, liên tục bị văng app khi khởi động

Khoảng 7 giờ tối ngày 10/7, nhiều người dùng iPhone ở Việt Nam không khỏi hoang mang khi thấy điện thoại của mình gặp sự cố. Cụ thể, theo nhiều người phản ánh, hàng loạt app bị văng khi khởi động, dù có khởi động máy hay xóa app tải lại vẫn tiếp tục gặp tình trạng trên.

Khi truy cập một số ứng dụng như VTV Go, PUBG Mobile, Spotify, Ulike, Nhaccuatui,... nhiều người dùng cảm thấy bất lực vì các app liên tục bị tắt, không thể sử dụng. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút, nhiều người dùng iPhone lại phản ánh rằng điện thoại của họ đã sử dụng lại được bình thường.

Theo tờ Independent, vấn đề này xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà nhiều người dùng iPhone trên thế giới cũng gặp sự cố tương tự. Những ứng dụng này có thể hoạt động bình thường trong tình trạng offline - tức không sử dụng mạng, tuy nhiên sẽ lập tức bị văng app khi người dùng bật mạng trở lại.

Được biết, nguyên nhân ban đầu việc iPhone bị văng app là do cập nhật mới của Facebook. Nhiều trang tin công nghệ đưa tin, 1 hàm SDK của Facebook đang gặp vấn đề, dẫn đến việc những ứng dụng có liên kết với Facebook (đăng nhập bằng Facebook) sẽ gặp sự cố tương tự. SDK viết tắt của Software Development Kit, là những công cụ và phần mềm dùng để phát triển ứng dụng thông qua một nền tảng nhất định. Toàn bộ các ứng dụng có tính năng đăng nhập người dùng bằng tài khoản Facebook đều gặp trục trặc, thậm chí không thể truy cập để sử dụng được.

Về vấn đề này, đại diện Facebook xác nhận có sự cố trên xảy ra và họ đang tìm cách khắc phục. Một nhân viên của Facebook viết: "Chúng tôi biết đang xảy ra sự cố như trên, hiện đang và điều tra sự gia tăng lỗi trên SDK iOS khiến một số ứng dụng bị sập, bị văng khi sử dụng". Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều người dùng iPhone cho biết điện thoại của họ đã sử dụng được bình thường.

Trước đó vào tháng 5/2020, nhiều ứng dụng trên iOS cũng đã gặp lỗi tương tự nhưng đã được khắc phục ngay sau đó. Đại diện Facebook đã thông báo: "Một bản cập nhật mới của Facebook đã ảnh hưởng tới những người dùng sử dụng app có liên kết tới Facebook iOS SDK. Chúng tôi đã nhanh chóng phát hiện và khắc phục được sự cố này".

