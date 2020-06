Người hack facebook Quang Hải có thể bị phạt đến 50 triệu, nghiêm trọng thì bị truy hình sự

Sáng 23/6, cư dân mạng hoang mang trước tin facebook của cầu thủ Nguyễn Quang Hải xuất hiện dòng trại thái “lạ lùng”. Bởi trước đây, Quảng Hải vốn là người vô cùng cẩn thận trong việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội

Dòng trạng thái này đề cập đến việc, facebook của Quang Hải đã bị hack và đe dọa sẽ công bố nhiều bí mật đời tư của anh cho công chúng biết. Chỉ mới đăng tải được 30 phút nhưng dòng trạng thái trên đã thu hút hàng trăm bình luận, lượt chia sẻ.

Sau đó, người được cho đã hack facebook của Quang Hải lại đăng những hình ảnh đoạn chat riêng tư được cho là của anh với một người quản lý công khai chuyện “tình trường” của anh.

Bên cạnh việc quan tâm đến drama đời tư của nam cầu thủ trẻ tài năng, dư luận còn cũng dành một phần quan tâm rất lớn đến “số phận” người hack facbook. Bởi sau đó, Quang Hải đã lấy lại được tài khoản và chia sẻ đã làm việc với cơ quan chức năng về việc này.

Liên quan đến vấn đề trên, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định: Người vi phạm trước tiên sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định tại Điều 80 trong Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.

Quang Hải đã lấy lại được facebook và khóa bình luận

Trong trường hợp hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, mức độ, hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 288, 289 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo quy định tại điều này, hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông sẽ chịu mức phạt tối đa là một tỷ đồng hoặc phạt tù 7 năm tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20-200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Ngoài ra, người nào cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển thì bị phạt tiền từ 300 triệu đến một tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 3-7 năm theo quy định tại Điều 289 Bộ luật hình sự 2015.

Theo một số ý kiến, qua việc này không chỉ người hack facebook gặp rắc rối mà chính Quang Hải cũng đón nhận thêm nhiều làn sóng áp lực mới. Được biết, trước đó Quang Hải đã dính chấn thương bắp đùi nhưng vẫn được HLV Chu Đinh Nghiêm ung vào sân.

Việc Quang Hải có mặt trong sân dù không giúp Hà Nội giữ lại ít nhất điểm trong ngày sinh nhật đội, nhưng cũng khiến lối chơi toàn đội trở nên khoáng đạt và sáng tạo hơn.

Với sự việc xảy ra trên, có thể HLV trưởng sẽ cân nhắc đến việc sử dụng nam cầu thủ ở chuyến làm khách tại Bình Dương vào ngày 24/6. Ngoài ra, Quang Hải còn phải đối diện với nhiều nhãn hàng mà anh đang làm đại diện.

Bạn gái Quang Hải sung sướng trước chiến thắng của CLB Hà Nội. Nguồn: VietNamNet

