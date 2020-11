Người khác cáu kỉnh bỏ đi sau 5 phút, Ronaldo đợi cả hiệp đấu vẫn tươi cười

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Tranh giành nhà vệ sinh trong quán ăn, người đàn ông hất cả nồi lẩu vào mặt người khác

Clip được quay tại một nhà hàng ở thành phố Hắc Long, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào ngày 27/10. Chỉ vì việc tranh giành nhà vệ sinh mà 1 người phụ nữ đã bị bỏng nặng do bị hất cả nồi lẩu đang sôi vào mặt.