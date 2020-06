Cơm rượu nếp cẩm giảm cân, bổ máu nhưng người mắc các vấn đề này tốt nhất nên nhịn miệng

Dù mùa hè có muôn vàn của thức quả ngon lành hay bánh tro, bánh ú, thịt vịt có thể xuê xoa có hay không cũng được, nhưng nhà nào cũng phải có cơm rượu nếp cẩm mới gọi là Tết Đoan Ngọ.





Công dụng của cơm rượu nếp cẩm



Gạo nếp cẩm chứa nhiều vitamin nhóm B và chất xơ và các chất dinh dưỡng khác như gluxit, protit, lipit, các muối khoáng. So với các loại gạo khác, nếp cẩm có hàm lượng protein cao hơn 6,8% và cao hơn 20% chất béo và chứa 8 loại axit amin cùng carotene và các nguyên tố vi lượng cần thiết.



Với lượng sắt rất cao, ăn cơm rượu nếp giúp bổ máu, phòng ngừa thiếu sắt, đặc biệt ở phụ nữ mang thai.



Các chất phytochemical trong gạo nếp cẩm cân bằng lượng cholesterol trong cơ thể, từ đó bảo vệ động mạch, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Các hoạt chất lovastatine và egosterol được chứng minh giúp hạn chế tình trạng tai biến tim mạch, bảo vệ và tái tạo mạch máu.



Nhờ giàu chất xơ và chất Nhờ giàu chất xơ và chất chống oxy hóa , ăn gặp nếp cẩm giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa, làm sạch gan, tăng cường đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể.



Gạo nếp cẩm là loại tinh bột an toàn với người bệnh tiểu đường nhờ giàu chất xơ giúp glucose (đường) được cơ thể hấp thụ trong một khoảng thời gian dài hơn.



Đặc biệt, trong nếp cẩm chứa rất cao hàm lượng chất chống oxi hóa anthocyanin bảo vệ thành mạch và ngăn ngừa sự phá hủy ADN từ đó phòng ngừa bệnh ung thư.

Ai không nên ăn cơm rượu nếp cẩm



Dù bổ dưỡng và có nhiều tác dụng có lợi cho Dù bổ dưỡng và có nhiều tác dụng có lợi cho Sức Khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được cơm rượu nếp cẩm. Theo Đông y, rượu nếp có vị ngọt, tính ấm do đó người có thể trạng nóng trong không nên ăn.



Cụ thể, những người bị vàng da, nổi mụn do chức năng gan suy giảm; người mệt mỏi, môi khô ráp, chảy máy chân răng, lưỡi đỏ không có rêu lưỡi hoặc rêu lưỡi vàng, khó ngủ, bứt rứt... là những người bị nóng trong không nên ăn cơm rượu nếp.



Người nóng trong mà ăn rượu nếp sẽ càng làm nóng cơ thể gây mẩn ngứa, lở loét, nóng âm ỉ, thậm chí chảy máu cam, nổi ban. Đối với bạn trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, ăn rượu nếp sẽ gây ra tình trạng nổi

Cách làm cơm rượu nếp cẩm cho ngày Tết Đoan Ngọ

Theo Hà Ly/SKCĐ