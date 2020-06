Tiết lộ bất ngờ về người mẹ bỏ con dưới hố ga khiến cháu bé tử vong: Là tội phạm đang bị truy nã

Theo nguồn tin của Dân Việt, Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) – người vứt bỏ con trai sơ sinh suốt 3 ngày ở hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) từng là đối tượng bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã Lệnh truy nã được Công an quận Hoàng Kiếm phát đi từ ngày 17/4 về tội Trộm cắp tài sản.

Sau 2 tháng trốn truy nã, Thành bắt xe Sơn Tây và trở dạ sinh con. Cho rằng vì kinh tế khó khăn và không muốn ai biết mình sinh con nên Thành đã bỏ con trai xuống hố ga. Sau khi sự việc lộ ra, Thành bị Công an thị xã Sơn Tây tạm giữ để điều tra.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu An là do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu nặng. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng cháu bé vẫn không qua khỏi.

Lệnh truy nã Nguyễn Thị Thành

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện , bé An nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Chi phí thuốc và vật tư cho bé đều thuộc danh mục bảo hiểm. Bên cạnh đó, chi phí ngoài danh mục bảo hiểm y tế cũng được bệnh viện hỗ trợ. Ngoài chi phí điều trị, số tiền ủng hộ còn lại bệnh viện sẽ giao cho cơ quan chức năng để xử lý.

Đến ngày 30/6, Công an thị xã Sơn Tây đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành để điều tra về hành vi vứt bỏ con trai sơ sinh.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, ngày 6/6 đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày thì vỡ ối, trở dạ. Thành đã đi đến ruột rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến (xã Thanh Mỹ) tự sinh cháu An.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi con và không muốn ai biết mình sinh con nên Thành đã bế con trèo vào phía sau đề Mẫu vứt con dưới hố ga. Sau đó, Thành quay lại xóa dấu vết và bỏ về TP Hà Nội.

