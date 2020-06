Bạn thân 15 năm nhờ chăm con, người phụ nữ 40 tuổi `hốt` luôn con trai của bạn làm chồng

Được biết, người phụ nữ tên là An Na (hay còn gọi là Tiểu Na), sinh năm 1980. Dù từng kết hôn và có 3 người con trai, đứa con lớn nhất đã 20 tuổi nhưng Tiểu Na lại rất trẻ trung nhờ công việc quản lý cấp cao của một viện thẩm mỹ.

Hình ảnh của Tiểu Na và chồng trẻ.

Được biết, Tiểu Na gặp chồng hiện tại năm cậu mới 8 tuổi, thậm chí còn là người chăm sóc cậu bé khi đó. Sau khi chia sẻ giấy đăng ký kết hôn để chứng minh chuyện tình của mình là thật, Tiểu Na bộc bạch: "Tôi và chồng gặp nhau lần đầu tiên năm 2003, khi ấy tối 23 tuổi và hơn chồng 17 tuổi. Khi ấy, tôi chỉ xem cậu ấy như một đứa trẻ".



Dù cả 2 bên nhau và thân thiết nhiều năm, thế nhưng chỉ đến năm 2018 họ mới chính thức trở thành một đôi. chỉ sau 2 tháng chính thức hẹn hò, Tiểu Na và chồng quyết định kết hôn.

Tiểu Na gặp chồng hiện tại năm cậu mới 8 tuổi.

Giấy đăng ký kết hôn của đôi vợ chồng.

Khi chia sẻ hình ảnh của 2 vợ chồng lên Weibo, Tiểu Na khiến nhiều người sững sờ và liên tục khen ngợi về ngoại hình bởi cả 2 khá tương xứng, không thấy rõ cách biệt về tuổi tác.

