Tá hỏa phát hiện người phụ nữ tử vong trong khách sạn nghi bị sát hại

Tin tức mới nhất ngày 30/10, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Công an quận Thủ Đức ( TP.HCM ) cho biết, cơ quan đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM tiến hành điều tra làm rõ nghi án người đàn bà bị sát hại mới xảy ra trên địa bàn.



Danh tính nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (45 tuổi, quê Lào Cai). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 29/10, bà L. cùng một người đàn ông (chưa xác định được danh tính) đến thuê phòng khách sạn A.H. (đường đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Nơi xảy ra vụ việc



Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 tiếng sau người đàn ông này vội vã đi xuống dưới rồi rời khỏi khách sạn một mình. Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên khách sạn vội vàng lên kiểm tra.



Gọi cửa mãi không được, nhân viên phải báo cho chủ khách sạn lên mở cửa. Lúc này, mọi người tá hỏa phát hiện bà L. đã tử vong trong phòng nên nhanh chóng báo công an.



Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã có mặt để tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện, công an đang tiến hành trích xuất camera để tiến hành truy bắt nghi can gây án



Kết quả khám nghiệm cho thấy, trên cổ bà L. có vết hằn nghi bị sát hại. Theo người dân, người đàn ông đi cùng bà L. đi xe máy hiệu Wave nhưng không có biển số.



Nguồn: NLĐ



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ