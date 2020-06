Người phụ nữ 65 tuổi “thử một lần chơi lớn” cưới luôn con nuôi U20 sau câu nói “con muốn lấy mẹ”

Những cuộc hôn nhân lệch tuổi không còn là chuyện lạ trên thế giới nữa, thậm chí nó xuất hiện liên tục ở nhiều quốc gia, trong đó có các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, chuyện mẹ già lấy con nuôi trẻ măng thì quả là “hiếm có khó tìm”.

WOB đưa tin, cách đây ít ngày tại Nam Sumatera có một đám cưới lạ thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Đây là đám cưới của cô dâu 65 tuổi và chú rể 24 tuổi. Điều gây bất ngờ hơn cả đó là: Cô dâu và chú rể có mối quan hệ mẹ con nuôi.

Một hình ảnh tình tứ của cặp đôi trong đám cưới

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ 65 tuổi đã nhận nam thanh niên 24 tuổi làm con nuôi từ năm 2019. Và kể từ đó học sống cùng nhau. Để có thể cưới mẹ nuôi, cậu trai trẻ thậm chí đã chi khoản hồi môn 100.000 rupiah (7,11 USD).

Còn tại Việt Nam, cách đây ít ngày cộng đồng mạng cũng xôn xao câu chuyện về cặp đôi “đũa lệch” ở Đồng Nai. Cô dâu 65 tuổi còn chú rể là chàng trai ngoại quốc mới chỉ 24 tuổi.

Nụ cười hạnh phúc của cả hai

Về phần mình, từ đầu đến cuối bà Hoa để khẳng định tình yêu với chồng trẻ ngoại quốc lá cái duyên. Hơn 60 tuổi, con cháu đầy đủ nên không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Nhưng tình yêu của Joni quá lớn nên bà đã chấp.

Bí mật quê nhà Pakistan của chú rể 24 tuổi lấy vợ 65 tuổi.