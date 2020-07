Động thái bất ngờ của “nữ chính” trong clip bán khỏa thân để trẻ em đụng chạm “chỗ nhạy cảm”

Tốc độ lan truyền kinh khủng của mạng xã hội đã khiến bộ clip nhạy cảm của người phụ nữ bán khỏa thân có mặt trong mọi hội nhóm, trang cá nhân của cư dân mạng. Sau bức hình nhạy cảm cắt từ video, cư dân mạng tiếp tục “nóng mắt” với các video nhạy cảm của người phụ nữ này. Thậm chí trên một số hội nhóm, người dùng facebook còn chia sẻ cả tệp nén trọn bộ clip nóng của người phụ nữ này.

Và mới đây nhất, trên một số hội nhóm còn đăng tải hình ảnh một người phụ nữ trẻ đẹp đứng cạnh 2 bé trai và một bé gái. Cư dân mạng cho rằng, người phụ nữ trẻ này chính là “nữ chính” trong các đoạn clip nóng đang dạy sóng mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc này, theo nguồn tin của Pháp luật và Bạn đọc, sáng 22/7, người phụ nữ trong đoạn clip đã lên tiếng. Người phụ nữ này cho biết, chị vô cùng bức xúc khi thông tịn cá nhân bị đưa lên mạng xã hội.

Người phụ nữ này cũng khẳng định, những clip đó là do bị hack rồi đưa lên mạng. Hiện chị đã trình báo sự việc lên Công an TP Hải Phòng để họ điều tra, xử lý người tung video lên mạng xã hội. “Còn nữa nội dung những clip kia là không đúng sự thật, hiện công an vẫn đang điều tra", người phụ nữ nói.

Như đã đưa tin, trước đó trên mạng xã hội xôn xao clip một người phụ nữ bán khỏa thân phần dưới nằm trên giường thoải mái dùng điện thoại. Bên cạnh đó là 2 bé trai. Hai bé trai này có hành động sờ mó, đụng chạm vào “vùng nhạy cảm” của người phụ nữ nhưng chị ta không có động thái gì mà hồn nhiên nằm dùng điện thoại



Chưa dừng lại, ở một clip khác, người dùng facebook còn phát hiện, người phụ nữ này bán khỏa thân khi có bé gái ở cùng đó. Như vậy có thể thấy, sự việc này diễn ra thường xuyên chứ không phải là 1,2 lần.

Theo dõi vụ việc này từ khi mới được đăng tải trên mạng xã hội, luật sư Lê Minh (Văn phòng luật sư Thanh Sơn và cộng sự, Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định: Hành vi của người phụ nữ trong hoàn cảnh có nhiều trẻ em đang ngồi đó là không thể chấp nhận được. Bởi trẻ em là đối tượng chưa đủ nhận thức, chưa hiểu biết về tình dục. Trẻ em cũng là đối tượng được pháp luật và xã hội bảo vệ trước những hành vi có thể tác động đến thể chất và tinh thần.

Luật sư Lê Minh cho rằng, những hành vi này đáng lên án vì không những trái pháp luật , trái đạo đức xã hội mà còn có thể làm tổn thương tinh thần, lệch lạc trong suy nghĩ của trẻ em. Thậm chí nó còn để lại những hệ lụy về lâu về dài.

Từ những hình ảnh được cắt ra từ clip, luật sư Lê Minh cho rằng, có dấu hiệu của việc phạm tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự.

