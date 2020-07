Cứng rắn phản pháo chưa đầy nửa ngày, nữ chính trong clip bán khỏa thân lại nói đang rất hoảng loạn

Người phụ nữ này khẳng định những clip đó bị hack rồi tung lên mạng. Chị đã trình báo Công an TP Hải Phòng để điều tra và xử lý người đăng tải video. Thêm nữa chị cũng khẳng định, hiện Công an vẫn đang đang điều tra và những clip đó không đúng sự thật.

Hình ảnh nhạy cảm được cắt từ camera an ninh

Chị H. hoảng loạn chia sẻ: “Tất cả mọi sự việc tôi đang làm việc với cơ quan công an, từ cấp phường, xã cho đến cấp cao nhất rồi. Tôi cũng không thể biết được nữa".

Cũng theo Nhịp sống Việt, chị H. đã bày tỏ sự cảm ơn đến báo chí đã quan tâm và mong muốn được cảm thông với chị trong thời điểm này.

Như đã thông tin, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một loạt clip nhạy cảm ghi cảnh người phụ nữ bán khỏa thân phần dưới nằm trên giường để các bé trai đụng chạm “vùng nhạy cảm”. Đáng nói, người phụ nữ này không có hành động gì mà thản nhiên nằm trên giường dùng điện thoại.

Cư dân mạng tung clip nhạy cảm và hình ảnh của "nữ chính" lên mạng xã hội

Vụ việc trên có dấu hiệu cảu tội phạm Dâm ô người dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 146 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, để xử lý vụ việc này thì cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải điều tra, xác minh trên thực tế người phụ nữ đã thực hiện những hành vi gì khác; độ tuổi của các trẻ em bị xâm hại.

Ngoài ra, các luật sư từng theo dõi vụ việc này cũng cho rằng, cần xác định kẻ phát tán những đoạn clip trên. Đó là hành động xâm phạm riêng tư đáng lên án, tùy theo mức độ vi phạm để xử lý phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố: Hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể chấp nhận về mặt đạo đức và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Your browser does not support HTML5 video.

Xôn xao nghi vấn hot girl Trâm Anh lộ clip nóng