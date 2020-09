Phẫn nộ lời khai của ả con gái bạo hành cụ bà 88 tuổi: Đánh đập vì tức mẹ không để lại tài sản

Nguyễn Thị H. thừa nhận đã bạo hành mẹ đẻ là cụ Đ.. Nguyên nhân xuất phát từ việc cụ Đ. không để lại tài sản gì, khi về già thì H. phải một tay chăm sóc mẹ.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND huyện Cần Đước (Long An), Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Long Hòa để xác minh đoạn clip con gái bạo hành mẹ đẻ tại địa phương đang lan truyền trên mạng Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND huyện Cần Đước (Long An), Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Long Hòa để xác minh đoạn clip con gái bạo hành mẹ đẻ tại địa phương đang lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ trong dư luận.





Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vụ việc xảy ra tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An . Người bị bạo hành là cụ N.T.Đ. (SN 1941). Bà Đ. sống cùng con gái là N.T.H (SN 1964) và 2 cháu ngoại (con bà H). Theo người dân địa phương, bà Đ. có nhiều mâu thuẫn với con gái nên thường xuyên bị đánh đập, chửi mắng.





Đến sáng 8/9, đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước (Long An) thông tin: Cơ quan điều tra đã mời bà H. lên trụ sở làm việc về hành vi bạo hành mẹ ruột trong đoạn clip gây bức xúc trên mạng xã hội. Bước đầu, bà H. đã thừa nhận hành vi ngược đãi mẹ đẻ của mình.

Hình ảnh H. xúc phân đổ lên người mẹ đẻ





Qua làm việc, bà H. thừa nhận đã đánh đập mẹ đẻ như trong clip đã ghi lại. Nguyên nhân đánh đập mẹ là do bà H. bực tức chuyện cụ Đ. không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ có một mình bà nuôi dưỡng.





Theo vị lãnh đạo này, người quay clip là con gái bà H.. Sau đó, người con này lưu đoạn clip trong điện thoại. Đến ngày 2/9, cụ Đ. mất.





Hôm đó, ông Nguyễn Văn S. (chưa xác định nơi ở) là anh học của bà H. đã đến dự đám tang cụ Đ.. Tại đây, ông nghe tin bà H. có hành vi ngược đãi cụ Đ. nên đã gặp con gái của H. hỏi thăm thì được biết, người phụ nữ này thường xuyên đánh, mắng chửi cụ Đ..





Khi biết, con gái bà H. đang giữ đoạn clip quay bằng điện thoại di động ghi cảnh mẹ bạo hành bà ngoại vào khoảng tháng 11/2019 thì đã xin và đăng tải lên mạng xã hội. Sau đó clip được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều và thể hiện thái độ vô cùng phẫn nộ.





Nhận xét về quan hệ của mẹ con bà H., một người hàng xóm cho biết: "Bà H. thường xuyên sống trong cảm xúc thái quá. Hàng xóm dù ở cách xa nhưng vẫn thường xuyên thấy H. chửi bới mẹ, la hét lớn tiếng. Người này có lối sống khác với mọi người xung quanh".





Như đã đưa tin, sáng 7/9 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 7 phút ghi cảnh một người phụ nữ hành hạ mẹ dã man. Người này đánh đập, chửi bới, hắt phân vào người mẹ đẻ.





Ả ta còn liên tục mắng mỏ: "Mày đừng hành hạ tao. Ăn đi, mày ăn đi, hả họng ăn vô, biến đi, đừng thấy mặt tao”... Tiếp đó, ả đè cụ bà ra xé áo, cởi đồ, ném chăn của cụ bà ra ngoài.





Cư dân mạng khi đó vô cùng phẫn nộ trước hành động của người phụ nữ này. Tất cả đều lên án mạnh mẽ cách đối xử vô nhân tính với người sinh thành.





Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết đã nắm được vụ việc. Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an huyện Cần Đước nhanh chóng điều tra làm rõ.

Theo Thanh Mai/SKCĐ