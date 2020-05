Người phụ nữ bất tỉnh do sốc nhiệt, ngộ độc khói sau khi đốt nương làm rẫy

Ngày 22/5, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho hay đơn vị đang điều trị một bệnh nhân nghi sốc nhiệt, ngộ độc khói khi đi đốt nương làm rẫy. Trước đó, vào ngày 10/5, chị M. (49 tuổi, quê Quảng Ninh ) dậy sớm đi đốt nương làm rẫy, hôm đó thời tiết nắng gắt, nóng nực. Chị M. mải miết làm, đến khi tỉnh dậy mới biết mình đang nằm ở bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh.





Một số người dân xung quanh phát hiện chị bất tỉnh tại nương rẫy lúc 1h chiều cùng ngày nên vội vã đưa chị vào bệnh viện cấp cứu. Sau khoảng 3 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, chị dần hồi tỉnh. Tuy nhiên các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị tổn thương gạn nặng nên đã chuyển lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Khi nhập viện, chị M. rối loạn ý thức, hôn mê, tổn thương gan, tụt huyết áp.





Các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc chẩn đoạn chị bị sốc nhiệt , theo dõi hít phải khói do cháy, có thể là khí CO. Bệnh nhân bị tổn thương gan rất nặng, rối loạn đông máu nội quản rải rác, tiêu cơ vân và bị bỏng do hơi nóng ở vùng mặt.





Rất may sau 1 tuần cấp cứu, điều trị tích cực, chị M. đã qua giai đoạn nguy kịch, dần hồi phục. Hiện bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể tự ăn uống, đi lại chức năng gan dần trở về bình thường.





Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai , TS. BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết chị M. bị sốc nhiệt và rất may mắn được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên đã tránh được tử vong. Trả lời PV Infonet, bác sĩ Nguyên cho biết: "Nói chung là một bệnh cảnh suy đa tạng. Thường rất nặng, nạn nhân thường không tử vong ngay tại chỗ nhưng tử vong thường tại các cơ sở y tế do đến muộn, suy đa tạng hoặc không được cấp cứu ban đầu kịp thời và đúng".





Sốc nhiệt xảy ra trong điều kiện lao động và môi trường nóng là khi thân nhiệt tăng quá mứ (trên 40 độ C), do kết hợp của việc tiếp xúc với nhiệt nóng từ môi trường và có thể do cơ thể vận động quá mức, lại mất nước. Điều này khiến hoạt động chuyển hóa của cơ thể bị rối loạn, thậm chí ngừng, dẫn tới tổn thương nhiều cơ quan gây hôn mê, co giật, trụy tim, suy gan,...





Một trong các trường hợp sốc nhiệt hay gặp tại Trung tâm Chống độc là những người chữa cháy rừng, đốt nương hoặc tham gia chữa cháy,... Do đó, người dân không nên đốt nương rẫy (điều này raast có hại cho môi trường đất, không khí), khi chữa cháy rừng nên chú ý uống đủ các thức nước có chứa muối (như ORESOL, nước quả, nước rau luộc cho thêm muối, nước khoáng,...).





Người dân cũng nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc với lửa hay hơi nóng bằng các cách khác nhau, chú ý tới tình trạng Sức Khỏe của bản thân và những người xung quanh. Nên chú ý thời gian làm việc, buổi sáng bắt đầu từ sớm và kết thúc sớm, buổi chiều bắt đầu muộn và kết thúc muộn và khi làm việc nếu thấy nóng quá, mệt hoặc khó chịu nên tạm nghỉ và thường xuyên uống các loại nước pha muối như trên.

