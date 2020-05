Người phụ nữ bị chủ nợ đến tận nhà đổ phân lên đầu vì nhiều lần đòi tiền không trả

Báo Người Lao Động dẫn lại lời của một lãnh đạo UBND huyện Trần Đề (Sóc Trăng) chiều 30/5 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con nợ bị chủ nợ tạt phân lên người và hất vào nhà.



Được biết, chủ nợ là bà H.T.T., con nợ là bà L.T.A. cùng trú tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng 29/5. Khi đó, bà A. đang ngồi với một người bạn thì bà T. đến đòi nợ. Sau đó người này dùng bô đầy chất thải tạt lên đầu bà A. Chưa dừng lại ở đó, chủ nợ còn tạt cả lên nhà của bà A.

Bà T. cho biết: "Bà T. liên tục đòi nợ, dọa sẽ tạt phân vào nhà. Tôi nghĩ bà ấy chỉ dọa nhưng không ngờ lại làm thật. Phân hôi thối chảy ướt hết đầu tóc, xuống mặt, áo. Quá thối nên tôi chạy về nhà tắm".

Quá bức xúc, bà A. đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Trần Đề đã mời 2 đối tượng lên làm việc và tiến hành hòa giải. Tại đây, bà T. đã xin lỗi bà A. và cho người lau chùi, vệ sinh nhà bà A. Bên nợ tiền cũng đã chấp nhận lời xin lỗi.

Tuy nhiên, khi chia sẻ với báo chí, bà A. cho biết lúc đó vì lo sợ nên ký vào biên bản hòa giải. Nhưng khi đã suy nghĩ lại, bà cảm thấy vô cùng ấm ức vì bị xúc phạm nặng nề.

Cũng theo chia sẻ của bà A., cuối năm 2019 bà có vay vợ chồng bà T. 60 triệu đồng để làm đám cưới cho con trai. Sau đó, bà đồng ý cho con trai bà là anh N.V.N. (27 tuổi) làm việc trên tàu cá của gia đình bà T. để trả nợ dần.



Thế nhưng, sau cưới anh N. theo tàu đi biển được nửa tháng thì bị đau nhức người nên nghỉ ở nhà. Bà A. có mượn tiền để trả cho bà T. nhưng mới đưa được 1 nửa, còn 30 triệu cam kết sẽ trả dần. Nhiều lần bà T. đến đòi nhưng không lấy được nên mới dẫn đến vụ việc trên.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ