Người phụ nữ bị lọt dưới mương đã tìm thấy thi thể sau 2 ngày mất tích

Ngày 23/9, lực lượng chức năng tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể của bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, ngụ tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1) sau 2 ngày mất tích dưới mương.

Theo thông tin được biết, vào lúc 9h40 phút sáng nay, đội tìm kiếm của UBND xã Gia Tân 1 đã phát hiện thi thể của bà Mừng tại khe suối Đá Dựng thuộc ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, cách nơi bà gặp nạn chừng 1 km.

Thi thể của bà Mừng được tìm thấy sau hai ngày mất tích

Lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể người phụ nữ dưới mương lên bờ và chờ công an đến để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trước đó, vào lúc 17h chiều ngày 21/9, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, bà Mừng mặc áo mưa đi bộ dọc con đường Đức Huy - Thanh Bình thuộc ấp Dốc Mơ đã không may trượt chân xuống dưới mương nước ven đường và bị nước cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng đã có mặt để trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ

Buổi tối cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân huyện Thống Nhất đã tiến hành tìm kiếm người mất tích trên diện rộng nhưng vẫn không có kết quả.

Tại tuyến đường Đức Huy - Thanh Bình dài khoảng 7,1km, rộng 7m, hai bên có hệ thống mương thoát nước hở dọc tuyến đường (rộng 0,6m và cao 0,6m). Được biết, mương nước mà bà Mừng gặp nạn rộng khoảng 0.5m, rộng 1m và không có nắp đậy.

Trận mưa lớn khiến người phụ nữ rơi xuống mương mất tích ở Đồng Nai

