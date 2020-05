Your browser does not support HTML5 video.

Người phụ nữ cầm gậy tấn công học sinh khiến nhiều em sợ hãi bỏ lại xe đạp chạy thoát thân 09:53 29/05/2020 Theo người đăng tải, người phụ nữ này có biểu hiện tâm thần, sinh sống tại địa phương và đã từng có hoạt động gây mất trật tự. Nhiều em học sinh sợ hãi né gậy rơi vào người, thậm chí có em bỏ xe đạp chạy.