Kinh hoàng phát hiện người phụ nữ chết bất thường trong phòng trọ sau nhiều ngày im lìm đóng cửa

Tin tức mới nhất ngày 23/10, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Công an TP Thuận An ( Bình Dương ) cho biết, tới tận 23h30 tối ngày 22/10 cơ quan cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trú trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ việc



Theo thông tin ban đầu, thi thể người phụ nữ được phát hiện trong phòng trọ tại KDC 434, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Theo thông tin ban đầu, thi thể người phụ nữ được phát hiện trong phòng trọ tại KDC 434, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương . Nạn nhân chưa xác định được danh tính, khoảng 45 tuổi.



Tối 22/10, người dân trong xóm trọ cảm thấy kỳ lạ khi người phụ nữ này nhiều ngày vẫn không ra ngoài, cửa phòng luôn đóng chặt. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mọi người liền quyết định kiểm tra.



Khi nhìn qua khe cửa, người dân tá hỏa thấy người phụ nữ 45 tuổi nằm bất động liền vội vàng trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường. Mở cửa phòng trọ vào trong, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước đó nhiều ngày. Nạn nhân nằm trong tư thế nằm ngửa.



Được biết, nạn nhân mới chuyển đến phòng trọ chưa lâu thì xảy ra vụ việc đáng tiếc. Để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa cả khu nhà trọ.

