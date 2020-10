Người phụ nữ tử vong trong căn nhà bốc cháy ở TP.HCM, nghi bị sát hại đốt xác để xóa dấu vết

Tin tức mới nhất ngày 28/10, báo Sài Gòn giải phóng thông tin, Công an quận Phú Nhuận ( TP. HCM ) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để tiến hành điều tra truy xét vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà bốc cháy trên địa bàn nghi bị sát hại.



Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.N. (SN 1954, ngụ quận Phú Nhuận). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người bà N. có vết đâm, nhiều tài sản trong căn nhà cũng bị mất.



Do đó, công an nhận định có thể đây là 1 vụ án giết người, bà N. đã bị đâm chết rồi mới đốt xác để xóa dấu vết và dẫn đến cháy nhà.

Hiện trường vụ việc



Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 27/10 người dân sinh sống ở hẻm 50 (đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận) bất ngờ phát hiện một căn nhà nhiều tầng trong hẻm bốc cháy dữ dội.



Theo Vietnamdaily, khi thấy vụ cháy, người dân vội vàng hô hoán nhau, dùng bình nước và bình chữa cháy tiếp cận hiện trường để dập lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Công an quận Phú Nhuận cùng đội Phòng cháy chữa cháy thành phố đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, công an kiểm tra liền phát hiện một người phụ nữ tử vong trên tầng 2 của căn nhà.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.