Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ rơi từ tầng 17 chung cư tử vong

Tin tức mới nhất ngày 28/11, theo Zing đưa tin, tại khu vực quận Bình Thạnh, TP.HCM mới xảy ra vụ việc một người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư tử vong



Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 28/11 tại khu chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 (quận Bình Thạnh). Vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại đây bất ngờ nghe tiếng động mạnh nên chạy vội ra kiểm tra.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ việc



Sau đó, họ phát hiện dưới khuôn viên chung cư có một người phụ nữ nằm bất động nên vội vàng báo công an. Nhiều người cho rằng rất có thể nạn nhân rơi từ tầng cao xuống đất, dẫn đến tử vong.



Bảo vệ khu đô thị cũng đã đến bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng chức năng đến xử lý. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nơi phát hiện thi thể



Người dân ở đây cho biết, nạn nhân khoảng ngoài 50 tuổi, đang sinh sống ở tầng 17 chung cư. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có nhiều khả năng bị Người dân ở đây cho biết, nạn nhân khoảng ngoài 50 tuổi, đang sinh sống ở tầng 17 chung cư. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có nhiều khả năng bị Trầm cảm , tự tử do buồn chuyện cá nhân.



Theo Theo Zing đưa tin, Công an phường 22 cho biết cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.



Theo TN/SKCĐ