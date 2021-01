Người phụ nữ ủng hộ Trump bị bắn chết trong tòa nhà Quốc hội: Cựu chiến binh Không quân cấp cao Mỹ

Người phụ nữ tên Ashli Babbitt được xác định là cựu chiến binh Không quân Hoa Kỳ đến từ khu vực San Diego đã bị bắn chết bên trong Điện Capitol ngày 6/1.

Ashli ​​Babbit đã bị lực lượng an ninh bắn vào ngực sau khi cảnh hỗn loạn hàng chục người ủng hộ Trump vi phạm các quy tắc an ninh, xông vào Quốc hội. Do vết thương quá nặng, Ashli đã không thể qua khỏi.

Ashli Babbitt từng là quan chức an ninh cấp cao 14 năm của Không quân Mỹ

Hãng tin KUSI đưa tin, chồng của Babbit đã xác nhận danh tính của cô ở San Diego. Anh cho biết, Babbit là một cựu chiến binh 14 năm, cô đã phục vụ bốn chuyến công du với Không quân với tư cách là 'quan chức an ninh cấp cao'.

Chia sẻ thêm về vợ mình, chồng Babbit nói, cô là một người ủng hộ Trump mạnh mẽ và một người hết lòng yêu nước.

Nữ ủng hộ viên bị bắn chết trong cuộc biểu tình tại Quốc hội

Tới nay, vẫn chưa rõ ai là người đã bắn cựu quan chức an ninh cấp cao Ashli Babbit. Sở cảnh sát Metropolitan cho biết sẽ tiếp tục cuộc điều tra về cái chết của người phụ nữ này.

Trước đó, lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để giúp cảnh sát thực thi lệnh giới nghiêm lúc 6 giờ tối ở DC. Hàng trăm người biểu tình vẫn ở trong khuôn viên Điện Capitol sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực và Thị trưởng Muriel Bowser từ chối cho biết liệu những người vi phạm có bị bắt hay không.

Cuộc hỗn loạn chưa từng có diễn ra tại Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống

Tổng thống Trump vẫn sau khi giữ im lặng trong suốt buổi chiều cùng ngày. Sau đó, ông đã đăng tải một video nói với những người "đặc biệt" ủng hộ mình bên trong Điện Capitol rằng ông yêu họ và hiểu nỗi đau của họ nhưng thúc giục họ 'về nhà'.

Theo Daily Mail