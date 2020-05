Người quay clip cha bạo hành con gái ở Sóc Trăng: 'Càng can ngăn, hắn càng đánh dữ hơn'

Anh S. - người quay lại clip cha bạo hành con gái ở Sóc Trăng cho biết, anh và mọi người càng can ngăn thì Đa càng đánh con dữ hơn, trình báo công an thì không có bằng chứng nên phải quay lại clip.

Đoạn clip ghi lại cảnh người cha hành hạ, đánh đập con gái dã man hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Bên cạnh đa số ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi mất nhân tính của người cha, cũng có một số người đã lên tiếng chỉ trích người quay clip vì đã không can ngăn mà để cháu bé bị đánh như vậy.

Mới đây, anh S. (trú tại ấp Prey Chop B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng ) người quay clip cha đánh con và đăng tải lên mạng xã hội đã lên tiếng về sự việc.

Anh S. - người quay clip tố cáo hành vi dã man của Danh Đa. Ảnh: Cuộc sống miền Tây TV

Anh S. cho biết, sự việc được ghi lại trong clip chỉ là một trong rất nhiều lần Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) có hành vi bạo hành con mình.

"Cứ cách 2, 3 ngày lại đánh một lần. Anh em chòm xóm chúng tôi càng la, càng năn nỉ Đa không được đánh con thì anh ta lại càng làm dữ", anh S. bức xúc nói.

Nhiều lần mọi người đã trình báo sự việc với lực lượng chức năng nhưng vì không có bằng chứng nên Đa chỉ bị mời lên làm việc, giáo dục 1-2 tiếng rồi lại được cho về. Sau khi về nhà, Đa mắng chửi bà con hàng xóm, sau đó lại càng hành hạ, đánh đập các con.

Cũng theo anh S., những hình ảnh đánh con trong clip mới chỉ là 80% sự tàn bạo, nhẫn tâm mà Đa thường trút lên người những đứa con thơ. Cây gậy đối tượng này sử dụng để đánh con cũng là "nhỏ nhất" so với mọi lần.

Về thông tin Đa khai với cơ quan chức năng rằng do tức giận con gái nghịch ngợm đổ gạo xuống đất nên mới đánh con, anh S. cho rằng việc này nhiều khả năng là không đúng. Hàng ngày trước khi đi làm, Đa nấu một nồi cơm nhỏ cho các con ăn cả ngày. Tối khi về trong tình trạng say rượu, Đa thường gọi các con lên để đánh đập hành hạ.

Hôm xảy ra sự việc, anh S. và mọi người nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của các con Đa nên đã vội chạy tới can ngăn, nhưng như thường lệ, càng năn nỉ Đa càng hành hạ các con dữ dội. Quá bức xúc, anh S. về lấy điện thoại quay lại sự dã man của người hàng xóm để có thể cứu các cháu bé thoát khỏi những lần bị đánh đập sau này.

Danh Đa (27 tuổi) bị khởi tố về hành vi Hành hạ con

Liên quan đến sự việc, theo thông tin trên báo VTC News, tối 29/5, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã quyết định khởi tố bị can đối với Đa về tội Hành hạ con.

Được biết, gia đình Đa thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, cả gia đình sống trong căn nhà tình thương được Nhà nước cấp, không có đất sản xuất. Hàng ngày Đa kiếm sống bằng cách đi làm thuê. Trước đây, Đa sống cùng bố mẹ và vợ là Thạch Thị Nê. Vợ chồng Đa có 3 người con là Danh Thị Nil (sinh năm 2014), Danh Chuyện (sinh năm 2016) và Danh Thị Đồng (sinh năm 2018).

Không chỉ hành hạ, đánh đập các con, Đa còn từng đánh đập bố mẹ và vợ của mình. Sau khi mẹ Đa qua đời, cha Đa đã phải bỏ đi xứ khác vì không chịu được cảnh bị con trai đánh. Cách đây 3 năm, vợ Đa cũng bỏ đi, để lại 3 đứa con thơ sống cùng với Đa.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ