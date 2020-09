Người đàn ông Sri Lanka phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rời Việt Nam về nước

Chiều tối 21/9, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận 7 cho biết thành phố nhận được thông tin từ phía nước bạn về việc một người đàn ông quốc tịch Sri Lanka được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rời khỏi Việt Nam về nước.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, phía nước bạn đã thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC). Cơ quan này phối hợp với quận 7 khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng xử lý nguy cơ.



Cơ quan chức năng đã khoanh vùng toàn bộ khu vực bệnh nhân ở trong vòng 28 ngày trước khi về nước đã được khử khuẩn, tất cả những người có liên quan trong khu vực được điều tra kỹ bệnh sử, điều tra tiếp xúc.



15 trường hợp tiếp xúc với người bệnh đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Trong đó có 1 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đã được chuyển đến trung tâm cách ly tập trung của quận 7.



Trong số những trường hợp tiếp xúc gần có 11 người từng lưu trú cùng khách sạn với bệnh nhân (9 khách lưu trú và 2 trường hợp là quản lý và nhân viên tạp vụ của khách sạn) được cách ly tại khách sạn New Hotel quận 7. Còn lại 3 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân trong lần tiếp xúc cuối cùng vào ngày 15/8 được giám sát tại nhà ở khu vực quận 7.

Liên quan đến việc cách ly người nhập cảnh trong bối cảnh mở lại các chuyến bay thương mại, GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết Sở Y tế đã phối hợp với Sở Du lịch, các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định thêm 18 cơ sở cách ly có thu phí trên địa bàn thành phố, nâng tổng quy mô cách ly lên 25 khách sạn với khả năng đáp ứng 2.529 giường cách ly.



Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phương án rà soát, thẩm định tiêu chuẩn với nhiều cơ sở khác để đáp ứng nhu cầu cách ly y tế đối với người nhập cảnh trong thời gian tới.



Theo Hà Ly/SKCĐ