Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể của nam sinh bị lũ cuốn trôi trong lúc đi thả lưới cùng bố

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 30/10, em Phúc cùng với bố đi ra sông đánh cá. Tới cánh đồng thuộc xã Nam Thanh nước lũ dâng lên đã cuốn trôi cả hai bố con. Người bố may mắn bơi được vào bờ còn em Phúc thì bị lũ cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng hơi cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với ban Chỉ huy quân sự huyện, công an huyện, công an xã, dân quân xã cùng quần chúng nhân dân tiếp tục triển khai tìm kiếm. Đến 9h sáng 1/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và vớt thi thể P. đưa lên bờ.