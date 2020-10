Xót xa cảnh người thân khóc ngất nơi tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại

Sáng 27/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khẩn trương truy bắt, tạm giữ nghi phạm gồm Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.



Tuy nhiên, trong khi Nguyễn Xuân Trung bị bắt giữ thì nghi phạm còn lại là Nguyễn Văn Quân đã bỏ trốn. Cả 2 nghi phạm này đều liên quan đến vụ nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội - sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng) bị sát hại.



Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Trung đã bị áp giải đến hiện trường để phục vụ cho việc tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến trưa cùng ngày, thi thể của em Hiền được phát hiện ở sâu dưới đám bèo tây, trôi dạt cách khu vực bị sát hại khoảng 4km về phía hạ lưu sông Nhuệ, thuộc địa bàn huyện Thường Tín.



Đến 12h ngày 27/10, lực lượng chức năng vẫn đang cật lực tiến hành việc khám nghiệm tử thi ở một nghĩa trang ngay gần nhà nạn nhân. Theo ghi nhận từ hiện trường, ngay khi chiếc bao tải nghi bên trong chưa thi thể nạn nhân được đưa vào bờ để khám nghiệm, một người thân chứng kiến đã bật khóc dữ dội.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn có dấu hiệu co giật, ngất xỉu khiến nhiều người dân xung quanh phải hỗ trợ đưa vào một trường học gần đó để nghỉ ngơi.



Theo lời khai của Trung, sau khi đẩy em Hiền ngã xuống dưới, đối tượng còn chưa buông tha mà tiếp tục nhảy xuống dìm nạn nhân xuống nước 10 phút. Khi thấy nạn nhân không cử động, Trung liền đẩy em ra lòng sông.

Sau đó, Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của em Hiền mang đi bán lần lượt được 500 nghìn và 2,8 triệu đồng. Đến 21h cùng ngày, Trung gọi Quân đến đón, cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy. Tại đây Trung đã chia cho Quân 700 nghìn đồng.

