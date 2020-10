Người thừa kế tập đoàn Red Bull Thái Lan bị Interpol truy nã toàn cầu với loạt tội danh động trời

Vào hồi tháng 9 năm nay, một vụ lái xe gây tai nạn từ 8 năm trước của Vorayuth Yoovidhya bất ngờ bị "đào xới" lại Cụ thể, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan đã yêu cầu mở một cuộc điều tra nhằm vào Vorayuth Yoovidhya với cáo buộc sử dụng ma túy và lái xe thiếu cẩn trọng, gây ra cái chết cho một sĩ quan cảnh sát Bangkok từ tháng 9/2012.

Người dân Thái Lan phẫn nộ trước vụ tai nạn động trời bị lấp liếm

Các nhà điều tra đã quyết định truy tố người thừa kế tập đoàn Red Bull vào ngày 31/8, với ba tội danh: Lái xe liều lĩnh gây chết người; không giúp nạn nhân sau khi va chạm và lạm dụng ma túy. Hiện Vorayuth Yoovidhya đã rời khỏi đất nước và c hính phủ Bangkok thông tin thêm rằng Vorayuth đã mang theo hộ chiếu Thái Lan.

Điều này có thể gợi ý cho các quốc gia nằm trong mạng lưới của Interpol lưu tâm rà soát những người sở hữu hộ chiếu nước này. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn rằng anh chàng giàu có này không sỡ hữu một hộ chiếu thứ hai.

Cũng liên quan tới vụ án này có tới 21 sỹ quan cảnh sát bị tình nghi có liên quan và bị cáo buộc xử lý sai vụ án gây chết người của anh Vorayuth Yoovidhya. Được biết, 11 trong số 21 cảnh sát bị Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) buộc tội cẩu thả khi thi hành nhiệm vụ vào năm 2016. Các sĩ quan còn lại gần đây bị phát hiện có liên quan đến việc xử lý sai vụ án.

Lệnh truy nã của Interpol

Hiện cả 21 người đều đang bị điều tra và sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Vụ án sẽ do cảnh sát trường quốc gia trực tiếp điều tra và cam kết sẽ xử lý mọi hành vi sai phạm và không bao che, bảo vệ bất kỳ ai.

Sự phản đối kịch liệt của công chúng đối với Vorayuth diễn ra vào một giai đoạn đặc biệt căng thẳng đối với chính phủ, trùng với các cuộc biểu tình gần hàng ngày trên khắp Thái Lan do các thủ lĩnh sinh viên kêu gọi Tướng Prayut từ chức.

Người dân Thái Lan không chỉ biểu tình mà còn vẽ tranh biếm họa ở những nơi công cộng để không cho vụ án chìm xuống

Những người biểu tình đã mang theo các tấm bìa cứng cắt logo của Red Bull để tượng trưng cho sự tức giận của họ đối với chính phủ liên kết với quân đội, vốn là liên minh chặt chẽ với các gia đình tỷ phú của vương quốc.

Gia tộc Yoovidhya giàu thứ hai Thái Lan

Gia tộc của người đồng sáng lập Red Bull Chaleo Yoovidhya là người giàu thứ hai Thái Lan, tự hào với khối tài sản ước tính 20,2 tỷ USD theo Forbes.

