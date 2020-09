Phản ứng gay gắt của Tập đoàn Samsung khi người thừa kế tiếp tục bị truy tố

Văn phòng Công tố còn nghi ngờ ông Lee và ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Samsung dính líu đến hành vi cố ý hạ giá trị của công ty Samsung C&T trước khi công ty sát nhập với công ty công nghiệp Cheil để kiếm lời. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để giành quyền thừa kế điều hành tập đoàn. Cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh ông Lee đang đấu tranh pháp lý liên quan đến một vụ hối lộ.

Liên quan đến vụ việc này, phía Tập đoàn Samsung đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc. Đồng thời khẳng định ông Lee không liên quan đến thương vụ sáp nhập gây tranh cãi.

Người thừa kế tập đoàn Samsung tiếp tục vướng vòng lao lý

Trước đó vào năm 2017, ông Lee bị giam giữ 1 năm vì tội Hối lộ cựu Tổng thống Park Geun Hye để đổi lại việc chính quyền của bà Park ủng hộ thương vụ sáp nhập nói trên. Đến tháng 2/2018, ông Lee được trả tự do sau khi tòa án phúc thẩm của Hàn Quốc tuyên bố ông mức án treo về tội hối lộ.

Đến ngày 4/6/2020, Văn phòng Công tố viên quận trung tâm Seoul đề nghị bắt giữ Lee Jae-yong và hai cựu lãnh đạo cấp cao của Samsung là Choi Gee-sung và Kim Jong-joong. Cả 3 người này bị tình nghi tham gia một kế hoạch mở đường cho ông Lee Jae-yong thừa kế quyền quản lý tập đoàn từ người cha Lee Kun-hee, bằng cách khai khống giá trị của Cheil Industries Inc. và hạ giá trị của Samsung C&T, trước khi hai chi nhánh này sáp nhập năm 2015 để vụ sáp nhập diễn ra theo cách có lợi cho người thừa kế tập đoàn.

Ông Lee là cổ đông lớn nhất của Cheil Industries Inc., nắm giữ 23,2% cổ phần, trong khi Samsung C&T là một cổ đông chính của Samsung Electronics, công ty chính của tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc . Quá trình sát nhập này diễn ra trong giai đoạn chuyển giao quyền lực quản lý tập đoàn từ ông Lee Kun-hee cho con trai Lee Jae-yong năm 2014. Vì vậy, thương vụ được coi là nhằm củng cố quyền kiểm soát của ông Lee Jae-yong với toàn tập đoàn.