Thanh niên từ Guinea Xích Đạo về TP.HCM tái dương tính COVID-19, 17 nhà dân bị phong tỏa khẩn cấp

Ngày 20/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về trường hợp mới nhất dương tính với với virus SARS-CoV-2. Đó là anh T.Đ.C. (nam, 27 tuổi, ngụ tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Trước đó, bệnh nhân này được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại Guinea Xích Đạo (châu Phi) trở về Việt Nam ngày 29/7. Tuy nhiên khi về nước bệnh nhân lại có kết quả xét nghiệm hoàn toàn khác.



Trong thời gian cách ly, theo dõi Trong thời gian cách ly, theo dõi Sức Khỏe tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính và kết thúc cách ly vào ngày 14/8. Sau đó, anh được trở về nơi cư trú, tự cách ly tại nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Khu vực nơi ở của bệnh nhân được dựng rào chắn phong tỏa



Trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân được lấy mẫu Trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả vào các ngày 16 và 17/8 là âm tính. Tuy nhiên, lần xét nghiệm thứ 3 ngày 18/8, mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.



Hiện tại, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị trong tình trạng sức khỏe bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.



Ngay sau đó, HCDC đã vào cuộc khoanh vùng và điều tra dịch tễ, xác định được 2 người thuộc diện F1, 4 người F2.



UBND phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú đã phong tỏa tạm thời 17 hộ xung quanh nhà người bệnh, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho 52 người liên quan.

Kết quả ban đầu về lịch trình di chuyển của bệnh nhân này được Trung tâm Y tế quận Tân Phú ghi nhận như sau:

Khoảng 14h30 ngày 14/8, bệnh nhân đi xe 7 chỗ từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài. Trên xe có 4 người khác của công ty Tân Đại Lợi, có đeo khẩu trang, không nhớ biển số xe. Từ sân bay, bệnh nhân bay về TP.HCM trên chuyến bay BN6007, ghế 21D.

Chiều tối 14/8, sau khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đi xe taxi về nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, không nhớ số xe. Khi về nhà, bệnh nhân ở nhà, sinh hoạt, ăn uống chung với cha mẹ, sau đó tự cách ly tại phòng riêng.

Đến ngày 15/8, anh thực hiện khai báo y tế tại Trạm y tế phường Hòa Thạnh và được ra quyết định bắt buộc cách ly tại nhà.

Ngày 16, 17 và 18/8, bệnh nhân tự di chuyển bằng xe máy đến địa chỉ 28 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để lấy mẫu xét nghiệm. Hai lần đầu xét nghiệm cho kết quả âm tính nhưng đến ngày 18/8 kết quả là dương tính COVID-19.

