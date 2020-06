Chồng sống cùng nhân tình, vợ thuê trọ một mình nuôi 2 con 8 năm nhưng vẫn bị nhà nội trách móc

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", sướng khổ ở đời mỗi người đều không giống nhau. Lấy chồng chẳng khác gì đánh bạc, nếu lấy được người chồng tốt, nhà chồng tâm lý còn đỡ, nếu không cuộc đời người phụ nữ sẽ vô cùng khó khăn, vất vả.



Mới đây, chia sẻ của nickname Đào Kim Oanh đã khiến nhiều người chú ý và chia sẻ. Đọc xong câu chuyện, ai cũng thương cảm cho người phụ nữ hiền lành, chịu khó nhưng lại phải đối diện với tình cảnh éo le khi chồng và bố mẹ chồng đều... không ra gì. Nguyên văn lời Mới đây, chia sẻ của nickname Đào Kim Oanh đã khiến nhiều người chú ý và chia sẻ. Đọc xong câu chuyện, ai cũng thương cảm cho người phụ nữ hiền lành, chịu khó nhưng lại phải đối diện với tình cảnh éo le khi chồng và bố mẹ chồng đều... không ra gì. Nguyên văn lời tâm sự như sau:



"8 năm nay, vợ chồng tôi không ly hôn nhưng cũng không ở chung. Anh thuê một căn hộ chung sống với tình nhân trẻ tuổi còn tôi thuê nhà trọ, sống cùng hai con 12 và 16 tuổi.

Chi phí nuôi con hàng tháng, anh đóng góp với tôi 3 triệu. Số tiền được gửi qua tài khoản chứ anh không hề đến gặp tôi và các con.

Nhiều người giục tôi ly hôn để có thể rộng đường đến với người đàn ông khác. Nhưng tôi nghĩ, người đàn ông nào cũng có tật xấu. Thôi thì, chồng không đòi ly hôn, tôi cứ sống như vậy để về mặt giấy tờ, các con tôi vẫn có đủ cả cha và mẹ.

Cách đây 2 tháng, chồng tôi bị tai nạn, hai chân bị thương nặng. Mẹ chồng tìm đến cơ quan nói lại tình hình rồi bảo tôi đến chăm sóc anh. Tôi nghĩ đến tình nghĩa xưa nên đã đến phục vụ 2 tuần.

Sau đó, vì các con bận ôn thi, tôi không thể đến chăm anh thường xuyên được nữa. Tôi bảo bố mẹ chồng gọi cho nhân tình của anh đến chăm anh. Nghe thế, mẹ chồng tôi nguýt dài. Nhưng bà vẫn gọi, cô gái kia có đến chăm chồng tôi 1 tuần.

Khi biết anh không thể giữ được đôi chân, cô ta lập tức bỏ đi. Nhà chồng tôi dù liên lạc với cô ta như thế nào cũng không được. Thế là, mẹ chồng điện thoại cho tôi. Bà nói, sẽ huy động các anh chị em trong gia đình góp tiền mua cho mẹ con tôi 1 căn nhà ở ngoại thành với điều kiện tôi phải đón chồng về chăm sóc.

Chồng tôi vốn là dân lái xe. Giờ anh tàn phế coi như đã mất nghiệp. Tôi chỉ là nhân viên nhà nước, thỉnh thoảng làm bánh giao cho các cửa hàng, kiếm tiền nuôi con nên không đủ khả năng chăm sóc thêm 1 người nữa.

Quan trọng hơn, giữa chúng tôi không còn tình cảm. Do đó, tôi chỉ chăm sóc anh lúc anh điều trị ở Bệnh viện . Ngoài ra, tôi từ chối sống chung. Khi biết câu trả lời, bố mẹ chồng rất bức xúc, nói tôi vô tình vô nghĩa.

Tôi chảy nước mắt cay đắng. Bố mẹ chồng tôi là dân kinh doanh , tuy không thuộc hàng đại gia nhưng cũng khá giả. Hơn 8 năm trước, vì tôi vì ghen tuông làm bẽ mặt chồng, ông bà đã cấm cửa, không cho tôi bước chân về nhà.

Từ đó đến khi con trai họ bị tai nạn, biết vợ chồng tôi như mặt trăng, mặt trời ông bà không hề lên tiếng can thiệp. Mẹ con tôi sống riêng, ông bà không hỏi đến, cũng không bao giờ gọi các cháu về nhà chơi hay cho các cháu thứ gì.

Có người còn nói cho tôi biết, ngày giỗ ngày Tết, chồng tôi đưa bạn gái về, ông bà tiếp đón như con, hoàn toàn quên 3 mẹ con tôi. Bây giờ, việc đến nước này, ông bà trách tôi không ngớt khiến tôi vừa tủi thân vừa nghĩ ngợi. Tôi làm như vậy có bạc bẽo quá không?"

