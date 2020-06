Vệt máu lạ trên móng tay thi thể tố cáo người vợ trẻ cùng tình nhân sát hại chồng

Do bất mãn với chồng lớn tuổi trong thời gian dài, người vợ trẻ dần nảy sinh ý đồ muốn sát hại chồng.

Ngày 23/6, cư dân mạng Trung Quốc không khỏi xôn xao trước tin tức về một người vợ trẻ hợp sức cùng tình nhân sát hại chồng. Tiểu Đồng (tên đã được thay đổi, 25 tuổi, trú tại TP. Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã hợp tác với tình nhân ra tay giết chồng dã man sau một thời gian dài chung sống với nhiều mâu thuẫn.

Tiểu Đồng thuật lại giây phút giết chồng

Theo thông tin ban đầu, Tiểu Đồng từ nhỏ sống cùng bố mẹ nuôi, thường xuyên bị bạo hành. Lớn hơn một chút, Tiểu Đồng không thích học nên đã bỏ học, tới các nhà máy làm việc, kiếm sống. Tại đây, một người đàn ông họ Hùng thấy Tiểu Đồng hoạt bát, vui vẻ nên thường quan tâm, chăm sóc, cho quà vặt,... Lâu dần, sự quan tâm của ông Hùng khiến Tiểu Đồng cảm động, cả hai ngày càng gần gũi, thân thiết hơn. Năm 14 tuổi, Tiểu Đồng quyết định chung sống như vợ chồng với ông Hùng, sau đó lần lượt sinh hai đứa con 1 trai, 1 gái.

Tuy nhiên sau này, Tiểu Đồng ngày càng lạnh nhạt với chồng, cho rằng khi xưa bị đối phương lừa gạt nên mới quyết định sống chung. Lại thêm tuổi tác chênh lệch quá lớn, kinh tế gia đình khó khăn nên mâu thuẫn ngày càng chồng chất. Tiểu Đồng cho hay: "Chồng tôi nghiện rượu, mỗi lần say đều mắng chửi người xung quanh. 2 năm gần đây, tôi phát hiện ông ta thường xuyên gửi tiền về quê nhưng không bàn bạc với tôi trước, gửi xong cũng không nói. Ông ta không tôn trọng tôi nên tôi càng phẫn nộ hơn".

Ngày càng bất mãn với chồng lớn tuổi, Tiểu Đồng bắt đầu nảy sinh ý định giết người . Tháng 4/2020, cô quyết định hợp sức với nhân tình quen qua mạng tên A Quân, lên kế hoạch giết ông Hùng. Ban đầu A Quân không đồng ý và đề xuất trốn đi cùng nhau. Thế nhưng, Tiểu Đồng nói nhất định phải giết chết chồng để có quyền nuôi con , lại thêm A Quân muốn có thể yên ổn sống với người tình nên cả hai đã quyết định thực hiện kế hoạch giết người.

Ngày 1/5, ông Hùng và Tiểu Đồng đi ăn uống ở nhà bạn rồi trở về nhà. Tiểu Đồng lừa ông Hùng uống một chai rượu thuốc, nói rằng rất tốt cho Sức Khỏe . Ông Hùng tin lời vợ liền uống nửa chai rượu thuốc. Đến khuya, cả hai chuẩn bị đi ngủ thì Tiểu Đồng lại nói: "Anh đã uống nhiều rượu quá rồi, sợ lúc ngủ sẽ đạp trúng em, nên phải trói tay anh lại". Không mảy may nghi ngờ, ông Hùng đồng ý.

A Quân và tang vật của vụ án

Sau khi trói chồng, Tiểu Đồng mở cửa cho A Quân vào nhà, cả hai dùng chăn gối sát hại ông Hùng. Vài phút sau, người này tắt thở, tử vong tại chỗ. Tiểu Đồng cùng A Quân bắt đầu dọn dẹp hiện trường thì cô phát hiện trên lòng bàn tay mình bị chảy máu, máu dính lên cả thi thể. Cô lấy khăn ướt lau sạch máu, gói khăn cùng với dây thừng, chăn gối rồi vứt vào rừng phi tang.

Để tạo hiện trường giả, Tiểu Đồng đặt 2 bình gas nhỏ trên giường. Sau đó, cô còn chuyển 500 NDT (khoảng 1,6 triệu đồng) tới ví điện tử của ông Hùng cùng dòng tin nhắn: "Cầm lấy tiền của anh đi, từ nay về sau tôi và anh không còn quan hệ gì nữa". Tiểu Đồng an tâm rằng mình đã ngụy tạo xong cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng khiến chồng tự sát, liền bỏ đi cùng nhân tình.



Thi thể ông Hùng sau đó được phát hiện, người dân báo tinh cho cơ quan chức năng. Khi Thi thể ông Hùng sau đó được phát hiện, người dân báo tinh cho cơ quan chức năng. Khi điều tra , cảnh sát phát hiện nhiều điểm đáng ngờ. Trong phòng có 2 bình gas nhưng lại không có dấu vết hơi gas, thi thể có nhiều vết đỏ tím như vết bầm. Hơn nữa, trong móng tay của người chết có dính một ít máu, tuy nhiên trên thi thể không có vết xước, ADN cũng không trùng khớp. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng kết luận nạn nhân chết do ngạt thở chứ không phải ngộ độc khí gas. Sau khi khoanh vùng đối tượng, cơ quan chức năng đã bắt giữ cặp nhân tình đang tìm cách bỏ trốn.

Khi bị bắt, Tiểu Đồng đã thú nhận tất cả. Đến lúc ngày, người vợ trẻ ra tay giết chồng mới nhỏ những giọt nước mắt hối hận muộn màng: "Tôi rất hối hận, nhưng lúc đó nhất thời kích động, không nghĩ đến hậu quả. Bây giờ rất muốn nhận được sự thông cảm của gia đình chồng, tôi vẫn nhớ về 2 đứa con nhỏ, chúng cần có sự nuôi dạy của tôi".

Theo Linh Chi/SKCĐ