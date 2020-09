Người vợ trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế lên tiếng: Cả đêm anh ấy không về, không gọi điện hỏi thăm

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội) xảy ra chiều qua, đến ngày 16/9, chị T. (người vợ trong clip ) đã có những chia sẻ mới nhất về vụ việc. Nói với tờ PNVN, chị T. cho biết bản thân đang rất sốc và mệt mỏi, tinh thần không được ổn định.

Chị bộc bạch: "Cả đêm qua anh ấy không về nhà, cũng không điện thoại hỏi thăm. Sau những chuyện đã xảy ra tôi không muốn quan tâm gì nữa, mệt mỏi lắm rồi. Còn Sức Khỏe của tôi vẫn bình thường, không làm sao cả".

Ảnh cắt từ clip

Khi chia sẻ với Pháp luật & Bạn đọc, chị T. bổ sung: "Hôm qua, sau vụ việc tôi đánh xe đi gửi rồi về nhà, không làm gì khác. Tôi cũng không bị thương, sức khỏe không bị làm sao. Sự việc hôm qua chồng tôi không nói gì, cả đêm anh ấy đi đâu không về nhà. Tôi không muốn quan tâm gì nữa, mệt mỏi lắm, tôi sẽ chia sẻ sau".

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ) sáng 16/9 cũng xác nhận, vụ việc xảy ra trên địa bàn vào chiều 15/9. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên khi cán bộ công an có mặt tại hiện trường thì những người trong cuộc và đám đông đã nhanh chóng giải tán.

Người chồng quyết bảo vệ nhân tình tới cùng

Được biết, chiều 15/9, MXH xôn xao chia sẻ đoạn clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Từ clip có thể thấy, khi người chồng đang lái xe chở 'tiểu tam' trên xe Lexus Lx570 thì bất ngờ bị vợ đội mũ bảo hiểm Grab và một người đàn ông đội mũ bảo hiểm Bee chặn lại.



Dù bị bắt quả tang, ông chồng vẫn nhất quyết 'phản dame' để bênh vực bồ. Người này liên tục đánh vợ, hết đạp, thụi tay vào mặt và thậm chí bóp cổ người mình từng đầu ấp tay gối bao năm nhằm bảo vệ cho nhân tình có thể trốn thoát.

Hình ảnh được cho là của 2 vợ chồng

Hiện đoạn clip và những hình ảnh liên quan đến vụ việc vẫn đang được chia sẻ rầm rộ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ