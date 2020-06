Chàng trai bất lực bởi người yêu đòi phải có ít nhất 1 tỷ mới đồng ý cưới

Đi đến hôn nhân là cả một chặng đường dài không chỉ cần tình yêu mà còn cần đến nhiều yếu tố khác. Trong đó, tiền bạc và kinh tế chính là điều không thể thiếu.

Khi yêu, ai cũng mơ về cái kết viên mãn về chung một nhà. Tuy nhiên, cuộc sống không phải màu hồng vì có quá nhiều thứ để lo. Nếu không có nhà cửa hay công việc ổn định, mọi thứ sẽ càng thêm khó khăn, gây áp lực nên hôn nhân khiến nó dễ dàng sứt mẻ, đổ vỡ.

Bởi thế, nhiều con gái thời nay thường đặt ra mục tiêu chung trước khi kết hôn là người yêu phải có công việc ổn định, có nhà (thậm chí có xe) và nhiều chàng trai cũng coi đây là mục đích phấn đấu của mình trước khi bước sang trang mới của cuộc đời.

Tuy nhiên, không thiếu những cặp đôi sát cánh bên nhau đi lên từ 2 bàn tay trắng, cũng có những người quyết định bỏ lỡ nhau vì "cơm áo gạo tiền". Mới đây, trên trang NEU Confession hàng nghìn người đã bị thu hút bởi bài đăng liên quan đến việc cưới xin và tiền bạc.

Được biết, chủ nhân bài đăng là anh chàng năm nay đã 26 tuổi, người yêu kém 3 tuổi. Cả 2 đã yêu nhau 3 năm, công việc hiện tại cũng đã ổn khi mức lương chàng trai ở mức hơn chục triệu, còn bạn gái khoảng 10 triệu.

Nghĩ rằng tình yêu đã đủ chín mùi, 2 đứa lương hơn 20 triệu là đủ sống nên anh chàng đề cập đến chuyện cưới xin. Đáp lại cô gái chỉ nói: "Muốn lấy em, anh phải có ít nhất 1 tỷ". Khi hỏi ý cô gái có phải là thách cưới hay không, anh nhận được câu trả lời: "Vì nếu em lấy chồng, bố mẹ bảo là cho 1 tỷ để mua nhà. Anh là con trai, là nhà chồng, chẳng nhẽ bố mẹ anh ko lo nổi cho anh 1 tỷ để đi lấy vợ?"

Anh cũng cho biết, ý của người yêu mình là: "Khi bố mẹ cho 1 tỷ đi lấy chồng, nhà chồng có thêm 1 tỷ nữa là đủ mua chung cư ở. Cô ấy nói, không cần ô tô, nhà lầu nhưng phải có nhà; sau này còn con cái cùng nhiều vấn đề phải lo, không được dư dả nên cứ phải có nhà trước đã. Đây là điều thực tế chứ không phải thực dụng. Để yêu thì được chứ cưới thì còn cần nhiều thứ".

Tại sao giờ lại suy nghĩ như vậy nhỉ, có khó khăn mới biết cố gắng chứ. Đâu phải ai cũng có 1 cuộc sống dư ra tiền tỉ để cho con đi lấy chồng, lấy vợ đâu?", anh cho biết.

Ngay khi bài đăng được chia sẻ, nhiều người lại cho rằng hành động của cô gái không sai. Một bình luận cho biết: "Bạn gái nói đúng đấy, như mình đây trước kia theo chồng lên Hà Nội thuê nhà cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản. Nhiều năm trôi qua mới thấy không phải như vậy. Mất lòng trước, được lòng sau. Các bạn gái cứ thẳng thắn thực tế trước khi tiến tới hôn nhân như này đi để sau này khỏi phải hối hận nhé!"

Một người khác cũng cho biết: "Cô gái đòi hỏi thế là đúng vì bố mẹ cô ấy đã đồng ý cho 1 tỷ rồi mà. Thực sự rất sợ cảnh thuê nhà, vợ chồng chịu khổ nhưng còn con cái thì sao? Bạn có quyền để bản thân chịu khổ nhưng bạn không có quyền bắt con bạn chịu khổ cùng bạn. Tiền, xe, nhà, ba thứ đó cần có trước khi có con".

Hiện bài chia sẻ này vẫn thu hút nhiều sự chú ý cùng những bình luận trái chiều của cư dân mạng.

