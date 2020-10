Sự thật bất ngờ về tấm ảnh mẹ ôm chặt con dưới bùn đất ở Quảng Trị khiến cộng đồng mạng 'ngã ngửa'

Những ngày qua, người dân miền Trung đang oằn mình chối chọi với mưa lũ. Biết bao câu chuyện xót xa, cái chết thương tâm hay những nghĩa cử cao đẹp đã được lan tỏa với tình yêu thương của cộng đồng.

Bên cạnh các thông tin chính thống được báo chí ghi lại thì cũng có không ít kẻ xấu lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng nhằm mục đích câu like, câu view.

Điển hình là bức ảnh mẹ ôm chặt con trong lớp bùn được cho là nạn nhân vụ sạt lở đất ở Quảng Trị được lan truyền khắp các mạng xã hội . Theo Pháp luật & Bạn đọc, bức ảnh do tài khoản Facebook mang tên L.N đăng tải với chú thích đây chính là nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hướng Hóa - Quảng Trị



Theo đó, gia đình 6 người, trong đó có 1 phụ nữ mang thai được tài khoản này nhắc tới là gia đình ông Phơi ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.



Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều 17/10, khu vực này xảy ra vụ sạt lở khiến căn nhà ông Hồ Văn Phơi đã bị vùi lấp. Thời điểm đó, trong nhà ông Phơi đang có 6 người đều bị vùi lấp trong đất đá. Những thông tin về vụ việc thương tâm này đều là sự thật nhưng bức ảnh lại là giả.

Nhiều cư dân mạng đã tìm ra nguồn gốc bức ảnh là ở Trung Quốc. Đây là hình chụp một bức tượng đất trên liên quan một trận động đất xảy ra vào ngày 30/8/2008 tại Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Tấm hình được chia sẻ rất giống bức tượng ở Trung Quốc



Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, các nhân viên cứu hộ phát hiện thi thể 2 mẹ con trong tư thế người mẹ dùng tấm thân che chắn cho con. Dù người mẹ cố gắng hết sức bảo vệ con nhưng cả hai không thể sống sót vì bị vùi quá sâu trong đống đổ nát. Câu chuyện này khiến ai nấy không khỏi xót xa.



Trong khi đó, trang Knews lại thông tin, tấm hình này là nạn nhân một trận động đất ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc năm 2010. Sau khi lực lượng cứu hộ dọn dẹp các mảnh vỡ xung quanh đã phát hiện thi thể người phụ nữ, cứu hộ còn tìm thấy một bé trai vẫn còn nằm dưới.



Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện chính xác phía sau bức tượng đất mẹ ôm con này. Nhưng có thể khẳng định, bức hình và câu chuyện được lan truyền khắp mạng xã hội không liên quan gì tới gia đình bị vùi lấp do sạt lở ở Quảng Trị hôm 17/10 vừa qua.

Vụ xe khách bị lũ cuốn trôi ở Bố Trạch, Quảng Bình