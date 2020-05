Ngưỡng mộ cô gái khiếm thị với niềm đam mê du lịch, quyết tâm vi vu hết 3 châu lục

Mona Minkara, 32 tuổi, bị khiếm thị từ nhỏ do căn bệnh thoái hóa mắt, với mắt trái chỉ còn khoảng 2% thị lực, và một chút cảm giác nhìn ở mắt phải. Hiện cô là giáo sư kỹ thuật sinh học, giảng dạy tại Đại học Đông Bắc Boston. Dù bị khiếm thị, nhưng cô giáo trẻ vẫn luôn ấp ủ niềm đam mê du lịch , khám phá thế giới.

Không để ước mơ mãi mãi là ước mơ, Minkara quyết tâm lên đường du lịch . Qua series trên Youtube với tựa đề "Máy bay, tàu hỏa và gậy dẫn đường", cô giáo trẻ đưa người xem đi theo hành trình của mình, ghé thăm 5 thành phố lớn ở 3 châu lục. Minkara muốn người xem có thể hiểu được cách một người khiếm thị du lịch độc hành bằng cách nào, bằng cách chủ yếu phụ thuộc vào các phương tiện công cộng. Cô chia sẻ: "Một thành phố có hệ thống giao thông công cộng tốt sẽ cho tôi cảm giác rất thoải mái. Điều đó rất tuyệt, giúp tôi di chuyển thuận tiện, thậm chí dễ dàng hơn bạn tự lái xe".

Và thế là chuyến du lịch Đông Á của cô giáo trẻ bắt đầu, theo sau là một camera đi cùng cô suốt chặng đường. Minkara hỏi đường nhân viên tới trạm trung chuyển bằng xe buýt, sang ga tàu điện ngầm khá vắng vẻ. Minkara vui vẻ nói: "Nhìn vào đây, cây gậy dẫn đường. Khi có một đoạn cua nào đó, cây gậy sẽ chỉ hướng và tôi biết nên chọn hướng cua nào phù hợp". Cây gậy dò đường chạm nhẹ vào đống gạch đá trên vỉa hè, cô cẩn thận lần đầu gậy trên những vết lồi lõm, đi theo chỉ dẫn tới một thang máy có chữ nổi để xuống sân ga.

Minkara đã chọn ghé thăm Singapore, London (Anh), Johannesburg (Nam Phi), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Tokyo ( Nhật Bản ). Cô đánh giá hệ thống giao thông Singapore khá thân thiện, khi bố trí làn đường cho người khiếm thị. Tuy nhiên, xe buýt tại đây không phát nhiều thông báo trên loa phát thanh, nên cô đã phải bỏ lỡ điểm dừng của mình.

Trong khi đó, Minkara đánh giá cao và khen ngợi mạng lưới tàu điện ở Tokyo. Vốn dĩ mạng lưới tàu ngầm ở Tokyo rất rắc rối, nhưng cô cảm thấy không gặp quá nhiều khó khăn, bởi ở đây có rất nhiều các hệ thống chỉ dẫn hiệu quả, tốt hơn hệ thống tàu điện ngầm ở Boston. Minkara nói: "Nơi đấy đã biến những khu vực rộng lớn thường khiến người khiếm thị thấy nản lòng - trở nên dễ dàng tiếp cận".

Nhật Bản thường phát thông báo qua loa cho người đi bộ qua đường, tín hiệu gậy chỉ đường không chỉ ở trong ga tàu mà còn cả ngoài đường. Tàu chạy êm như ru ngủ, không hề ồn ã, khiến cô có thể nghe được các âm thanh. Minkara nhớ lại: "Mỗi chuyến tàu lại phát ra các giai điệu khác nhau, làm tôi thấy như mình đang trong một trò chơi video khi cánh cửa tàu mở ra". Dù vậy, nhiều cửa hàng tại Tokyo lại không quá thân thiện với người khiếm thị, khi quá nhiều thứ được tự động hóa, gây khó khăn với cả những người bình thường.

Minkara cũng ngạc nhiên khi thấy ở những nơi kém phát triển hơn như Nam Phi hay Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người lạ thường xuyên đề nghị giúp đỡ cô đi lại. Còn ở quốc gia giàu có hơn như London, cô lại bị từ chối khi cần giúp đỡ. Một cảnh sát giao thông tại đây đã không cho phép cô lên tàu điện ngầm, nếu không có ai đi cùng.

Series phim của Minkara được hỗ trợ bởi Tổ chức San Francisco Lighthouse cho 'Giải thưởng người khiếm thị Holman' - thường được trao cho những người mù trên khắp thế giới có kế hoạch đi du lịch. Dù vậy, Minkara không hẳn là đi một mình, mà đồng hành cùng cô là người bạn thân cũng như camera-man Natalie Guse. Dù vậy, Guse chỉ đi theo nhằm ghi lại hành trình của cô, và cả hai đã thỏa thuận rằng Minkara sẽ không yêu cầu giúp đỡ và Guse cũng không đề nghị giúp đỡ. Chỉ có một lần duy nhất Guse phá lệ, đó là lao ra để cứu Minkara, khi cô suýt bị một chiếc xe lao nhanh qua đường tông phải. Còn lại trong suốt hành trình của mình, Minkara tự lên kế hoạch và tự đi du lịch, còn Guse chỉ đi theo lịch trình của cô. "Phải tự tin lắm mới để một người khiếm thị dẫn đường", Guse tâm sự.

Hành trình của cô gái khiếm thị đã phải tạm dừng vào cuối năm ngoái khi đại dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát, khiến ngành du lịch toàn cầu chịu cảnh tê liệt. Hiện Minkara đang ở nhà với gia đình tại Massachusetts (Mỹ) và giảng dạy các khóa học trực tuyến tại Đại học Đông Bắc Boston.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)