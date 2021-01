Ngưỡng mộ đám cưới giản dị 'có một không hai' đậm chất miền Tây của Á hậu Thúy An

Được biết, Thúy An đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam năm 2018. Cô nàng gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng, thùy mị của người con gái sinh ra ở miền sông nước. Sau hơn 2 năm đăng quang, Á hậu Thúy An có cuộc sống kín tiếng, không drama hay scandal và tránh xa thế giới showbiz đầy thị phi.

Á hậu Thúy An vẫn rất xinh đẹp và nổi bật trong bộ đồ giản dị.

Tháng 11, Thúy An công khai hình ảnh bạn trai cầu hôn trên du thuyền. Chia sẻ của Thúy An nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp cùng sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng. Đám cưới của nàng Á hậu sinh năm 1997 sẽ được tổ chức ngày 8/1 tại quê nhà Kiên Giang - nơi cô sinh ra và lớn lên.

Khung cảnh đám cưới mộc mạc, ấm áp và đậm chất miền Tây của nàng Á hậu.

Đáng chú ý, khung cảnh một hôn lễ nhỏ nhắn, mộc mạc nhưng ấm áp, ngọt ngào của Thúy An khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Thúy An đặt rất nhiều tâm huyết trong khâu trang trí, tỉ mỉ chau chuốt từng chi tiết nhỏ từ chiếc cổng hoa được làm từ nứa tre đến sắm sửa các loại hoa trang trí như thiên điểu, cẩm tú cầu, hồng, sen.

Chia sẻ về việc kết hôn, Thúy An bộc bạch: “Chưa đầy một ngày nữa, An sẽ chính thức rời xa vòng tay ba mẹ về nhà chồng. Cảm xúc của mình lúc này lẫn lộn, vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng, hồi hộp. Vui mừng vì tình yêu 3 năm của mình đã kết trái ngọt bằng một đám cưới theo mong muốn của bản thân. Tuy nhiên, An vẫn lo lắng vì đó cũng là sự kiện quan trọng trong đời cho nên mình phải chăm chút tỉ mỉ để không xảy ra sơ sót nào”.



Á hậu Phương Nga cũng có mặt từ sớm để cùng chuẩn bị trang trí cho đám cưới Thúy An.

Khác với thành thị, đám cưới ở miền Tây chủ yếu được tổ chức và dựng rạp tại nhà. Nàng hậu mong muốn đám cưới của cô mang đậm bản sắc văn hóa quê nhà. Á hậu Phương Nga, người bạn thân thiết của Thúy An cũng đến hỗ trợ chuẩn bị trang trí từ sớm. Vốn sinh ra ở miền Bắc, Phương Nga thích thú khi lần đầu được tham dự đám cưới miền Tây. Bạn gái Bình An không ngần ngại chèo xuồng đưa Thúy An đi chợ sắm sửa.

Á hậu Thúy An giản dị, đời thường tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

Những hình ảnh tuy giản dị nhưng vẫn toát lên được nét đẹp dịu dàng, đằm thắm của Thúy An. Sau ánh hào quang lộng lẫy, Thúy An lại quay về làm một người con miền sông nước. Sau khi làm lễ chính thức ở Kiên Giang, Thúy An cùng người chồng tiến sĩ của mình sẽ tổ chức tiệc cưới tại Sài Gòn để chiêu đãi bạn bè và những người thân thiết vào cuối tháng 1 sắp tới.