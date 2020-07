Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở xảy ra với rủi ro thiên tai cấp độ 1 ở vùng núi phía Bắc

Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La với rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mức 5.000m duy trì từ nay đến ngày 5/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 – 80 mm trong vòng 24h.

Ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi mưa trên 120mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trung tâm DBKTTVQG cho biết, đến 8h30 sáng nay, khu vực các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 – 30mm, có nơi lên đến trên 50mm. Chiều tối và đêm ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có mưa rào và dông dải rác, riêng vùng núi ở Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và mưa to.

Cảnh báo nguy cơ mưa lũ ở vùng núi phía Bắc

Tại Hà Nội, từ ngày 5/7 sẽ có mưa rào và dông, có mưa vừa, mưa to cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trong ngày 4/7 ở Hà Nội ngày nắng, sáng và chiều tối mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở vùng núi phía Bắc, hôm qua tại Lai Châu vừa xảy ra một vụ sạt lở taluy dương khiến 1 người phụ nữ đi trên đường bị vùi lấp.

Cụ thể, ngày 3/7, tại khu vực km12 Tỉnh lộ 130 đo qua địa bàn các xã San Thàng - Thèn Sin - Mường So (huyện Tam Đường, Lai Châu) có xảy ra sạt lở ta luy dương, với chiều dài khoảng 30m dọc theo đường.

Vụ lở khiến bà Lò Thị Châu (SN 1966, trú tại xã Thèn Sin) đang đi qua đoạn đường này bị vùi lấp. May mắn nhiều người dân phát hiện đã tập trung cứu hộ. Nhận được tin báo, chính quyền cấp xã và huyện đã có mặt kịp thời cứu trợ, đưa người bị thương đi cấp cứu . Đồng thời đưa chiếc xe máy lên khỏi khu vực sạt lở.

Những ngày qua ở Lai Châu mưa nhiều, đất tại nhiều khu vực ngấm và trở nên bở, nhão dẫn đến sạt lở. Hiện tại, nguy cơ sạt lở đất mức cao có thể xảy ra tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường; nguy cơ sạt lở đất mức trung bình tại các huyện: Nậm Nhùn, Than Uyên, Tân Uyên và Thành phố Lai Châu.

