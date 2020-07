Clip người đàn ông ngụy trang thành “bụi cây di động” lẻn ra ngoài chơi vì… ở nhà cách ly quá chán

Tờ Daily Mail đưa tin, cặp đôi Nicholas Murray và Madeline Mai-Davies (sống tại Stevenage, Hertfordshire, Anh) bỗng trở thành hit Tik Tok khi đăng tải một đoạn video chia sẻ cảnh một “bụi cây di động” lon ton chạy ngoài đường.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip người đàn ông ngụy trang thành "bụi cây di động" trốn cách ly ra phố dạo chơi

Theo cặp đôi này kể lại, lùm cây đó chính là một người hàng xóm của họ. Người này trốn cách ly ở nhà để chạy ra ngoài chơi trong khu vực họ đang sống bị phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 . Thay vì đeo khẩu trang đi ra đường, người này lại ngụy trang thành một lùm cây để tránh sự chú ý của giới chức trách.

Nicholas Murray và Madeline Mai-Davies cho biết, khi đó họ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người hàng xóm ở ngoài đường. Do quá tuyệt vọng vì phải ở trong nhà và mong dịch nhanh chóng qua đi, người hàng xóm đầy mưu mẹo đã biến bản thân thành một bụi cây, lẩn vào trong những tán lá để trốn ra đường chơi.

Người đàn ông hóa "bụi cây di động" lom khom chạy ngoài đường

Để không thu hút sự chú ý của giới chức trách, người đàn ông này cúi xuống, chạy dọc theo một bụi cây gần đó, dừng lại một lúc trước khi tiếp tục lái xe chạy ra đường.

Toàn bộ quá trình ngụy trang trong bụi cây để đi ra đường của người hàng xóm nhiều trò này đã bị Nicholas Murray và Madeline Mai-Davies ghi lại bằng điện thoại di động

Trong đoạn video đăng trên Tik Tok, cặp đôi nói: “Người hàng xóm đã đạt đến trình độ cao về khả năng thoát ra ngoài”. Đoạn video được đăng lên Tik Tok đã thu hút đến hơn 16,5 triệu lượt xem, con số tăng lên chóng mặt theo thời gian.

Anh ta núp cạnh một bụi cây khác khi cảm thấy không an toàn

Nói về việc bỗng dưng nổi tiếng lên Tik Tok, Nicholas Murray: “Xem lại, tôi không ngờ video này được lan tỏa rộng và có nhiều người xem tới vậy. Trong lúc khó khăn vì cách ly như hiện giờ, chúng tôi muốn đem tới nụ cười và những hy vọng cho mọi người trên khắp thế giới ”.

Theo truyền thông địa phương, rất may đây chỉ là một trò đùa tinh quái của anh chàng hàng xóm rảnh rỗi và không gây ra rắc rối nghiêm trọng nào cả.

Your browser does not support HTML5 video. Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Xem thêm: Thanh niên đối mặt án 15 năm tù vì trốn cách ly đi dự tiệc sinh nhật

Theo Thanh Mai/SKCĐ