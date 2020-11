Diễn biến mới nhất vụ Nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang bị đâm trọng thương tại nhà riêng

Tin tức mới nhất ngày 2/11, liên quan đến vụ Nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang là ông Hoàng Văn Trường (66 tuổi, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa , nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2010-2015) bị đâm trọng thương tại nhà riêng, Báo Thanh Niên đưa tin, đầu giờ sáng 2/11 ông đã được chuyển từ Khoa Ngoại lồng ngực sang Trung tâm Dịch vụ y tế Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa trong sự canh phòng cẩn mật của lực lượng công an.

Video: Tuổi trẻ Online

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Trường đã qua cơn nguy kịch khi được khâu vết thương ở cổ. Báo Tuổi Trẻ đưa tin từ Bệnh viện cho biết, ông Trường bị rách tĩnh mạch cổ, đã được bệnh viện xử lý. Đến 19h ngày 1/11, ông đã được chuyển sang phòng hồi sức.

Liên quan đến vụ việc, người nhà ông Trường từ chối tiếp xúc phóng viên hay chia sẻ thêm về vụ việc. Tuy nhiên, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục điều tra để truy tìm thủ phạm sớm nhất có thể.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 1/11 có một thanh niên lạ mặt đã đóng giả người giao hàng, đến nhà riêng của ông Trường thuộc khu biệt thự Phước Long (Phường Phước Long, TP Nha Trang).

Nơi xảy ra vụ việc

Tại đây, người này bấm chuông thông báo người nhà ra nhận hàng nhưng ông Trường không mở cửa. Sau đó, thanh niên này đã lao qua tường rào biệt thực để vào trong, đâm vào cổ ông Trường khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người nhà đã đưa ông Trường đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.



Được biết ông Hoàng Văn Trường nguyên là Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đã nghỉ hưu năm 2014.



Theo TN/SKCĐ