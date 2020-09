Nghi vấn món thịt kho trứng khiến 26 trẻ ngộ độc thực phẩm tại chùa Kỳ Quang 2

Sáng 11/7, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM thông tin về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại mái ấm chùa Kỳ Quang 2 , quận Gò Vấp TP.HCM.

Theo bác sĩ Phương, lúc 16 giờ ngày 10/9, khoa Cấp cứu tiếp nhận 26 bé từ mái ấm chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp) trong tình trạng ói, đau bụng, tiêu chảy.

Bên ngoài chùa Kỳ Quang 2



Theo dõi đến 22 giờ cùng ngày, có 20 bé Theo dõi đến 22 giờ cùng ngày, có 20 bé Sức Khỏe ổn định nên bác sĩ đã cho về. Có 6 bé nhập viện trong tình trạng nặng vì mất nước và phải truyền dịch. Đến 22 giờ đêm qua thì 4 bé được ngưng truyền dịch, 2 bé vẫn còn duy trì truyền dịch.



Khai thác bệnh sử được biết, bữa trưa 10/9, khoảng 50 bé ở mái ấm dùng bữa với các món cơm với canh bầu và thịt kho trứng. Đáng chú ý có món thịt kho trứng được nấu từ ngày hôm trước, trước bữa trưa mới được mang ra đun nóng trở lại.



Sau bữa ăn vài tiếng đồng hồ thì nhiều trẻ bắt đầu có các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, đau bụng. Đến 16 giờ cùng ngày, tình trạng của các bé ngày càng nặng nên phía nhà chùa chủ động dùng xe chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.



Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ đã thăm khám, phân loại bệnh. Hiện bác sĩ đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử trí phù hợp. Cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân gây ngộ độc.

Mái ấm chùa Kỳ Quang 2 là nơi tiếp nhận, cưu mang và nuôi dưỡng cho rất nhiều trẻ bất hạnh. Đáng nói, ngôi chùa này đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội khi mới đây xảy ra sự việc hàng trăm hủ cốt bị thất lạc di ảnh người quá cố.

Your browser does not support HTML5 video.

Dấu hiệu nhận biết và cách xử trí ngộ độc thực phẩm

Xem thêm: Thêm 35 người đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai có biểu hiện ngộ độc Pate Minh Chay

Theo Hà Ly/SKCĐ