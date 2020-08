Hé lộ nguyên nhân cái chết bất thường của vợ chồng `hờ` trong căn nhà khóa trái ở Lạng Sơn

Theo điều tra, trưa ngày 16/8, người dân sống ở phường Hoàng Văn Thụ (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ) phát hiện mùi hôi thối phát ra từ một căn nhà trên đường Nguyễn Thế Lộc nên đã báo người nhà đến kiểm tra và báo Công an.





Người thân cùng hàng xóm phá cửa vào bên trong phát hiện bà N. L. H. (SN 1977, trú tại phường Hoàng Văn Thụ) và ông L. T. C. (SN 1975, trú tại xã Quốc Việt, huyện Tràng Định) đã tử vong, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.





Ít phút sau, Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, bà H. nằm trên giường, cơ thể có vết thương, máu chảy ra ở vùng cổ. Còn ông C. gục chết dưới sàn nhà.





Một người hàng xóm kể lại, ông C và bà H. không phải vợ chồng hợp pháp. Sau thời gian tìm hiểu, cả dọn về chung sống như vợ chồng trên đường Nguyễn Thế Lộc. Cuộc sống ngày của ông C. và bà H. không mấy suôn sẻ, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, có lúc đánh nhau, có lần đe dọa đốt nhà.





Sau 1 ngày điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tạm thời kết luận hai nạn nhân đã sát nhau, không có dấu hiệu hung thủ từ bên ngoài.

Hiện trường vụ việc





Theo Pháp luật và Bạn đọc, quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, hai nạn nhân được xác định tử vong trong khoảng 48h cho đến thời điểm phát hiện. Căn cứ vào việc khám nghiệm hiện trường, thời điểm phát hiện thi thể, căn nhà bị khóa trái, chốt chặt bên trong nên loại trừ khả năng có người ngoài vào sát hạo.





Công an cũng làm rõ cặp đôi trung niên này có nhân thân rất xấu. Ông C. là đối tượng đang nghiện và sử dụng ma túy, có ảo giác, còn bà H. cũng có tiền sử tàng trữ ma túy, nghiện ngập. Công an tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các hoạt động giám định để đưa ra kết luận cuối cùng, có thể sẽ đình chỉ vụ án vì người gây án đã tử vong.





Trước đó, vào đầu năm 2019, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo phát hiện 2 người tử vong tại phòng trọ thuộc xã Long Đức (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).





Cụ thể, người dân nghe tiếng khóc của trẻ con trong phòng trọ nên đến kiểm tra. Nhìn vào bên trong phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, phía dưới nền nhà 1 phụ nữ cũng nằm bất động với nhiều vết thương trên vùng cổ, cạnh đó là bé gái 2 tuổi đang khóc.





Sự việc Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Nhã (SN 1980, ngụ huyện Long Thành) và chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1992, quê Quãng Ngãi). Tại hiện trường, Công an tìm thấy một bức thư nghi của anh Nhã để lại với nội dung do buồn chuyện gia đình dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 người. Đôi nam nữ sống chung với nhau tại dãy trọ này, trước khi xảy ra vụ việc người dân thường nghe tiếng họ cãi nhau.

